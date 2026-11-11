ميزانية المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية تقدّر بـ248,576 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027
تقدّر الميزانية المخصصة لـلمهمة الخاصة برئاسة الجمهورية، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، في حدود 248,576 مليون دينار، وفق ما ورد في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بـمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة صباح اليوم الأربعاء.
توزيع نفقات رئاسة الجمهورية بعنوان اعتمادات الدفع- نفقات التأجير: 179,600 مليون دينار
- نفقات التسيير: 36,660 مليون دينار
- نفقات التدخلات: 12,011 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 20,305 مليون دينار
ثلاثة برامجوتتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج:
البرنامج الأول يتمثل في الأمن القومي والعلاقات الخارجية، الذي يهدف بالخصوص إلى ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي لحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية والتصدي لـلإرهاب، وتنفيذ متطلبات السياسة الخارجية ودعم علاقات الصداقة والتعاون، إلى جانب مزيد دعم الأنشطة الرئاسية في مجال الأمن القومي وتحسين تمثيل تونس بالخارج وتوطيد علاقاتها بمختلف الجهات الأجنبية.
البرنامج الثاني، الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، يعني بحماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل أرض الوطن وخارجه وتأمين المقرات السيادية، فضلاً عن حماية ضيوف تونس من الملوك ورؤساء الدول والحكومات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية خلال زياراتهم الرسمية.
أما برنامج القيادة والمساندة، فيضم مجموعة من المصالح والهياكل ذات الاختصاص الأفقي، تتولى دعم ومساندة البرامج العملياتية لـهيئة رئاسة الجمهورية ومساعدتها على تحقيق أهدافها من خلال القيام بمهام المتابعة والتقييم والإشراف وتوفير الآليات الضرورية لضمان حسن سير مصالح رئاسة الجمهورية.
وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة لدى افتتاحه أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 عن تقديره لـرئيس الدولة قيس سعيد ولمؤسسة رئاسة الجمهورية، مثمناً مختلف المجهودات المبذولة على كافة المستويات للارتقاء ببلادنا إلى أفضل المراتب.
توزيع نفقات رئاسة الجمهورية بعنوان اعتمادات الدفع- نفقات التأجير: 179,600 مليون دينار
- نفقات التسيير: 36,660 مليون دينار
- نفقات التدخلات: 12,011 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 20,305 مليون دينار
ثلاثة برامجوتتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج:
البرنامج الأول يتمثل في الأمن القومي والعلاقات الخارجية، الذي يهدف بالخصوص إلى ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي لحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية والتصدي لـلإرهاب، وتنفيذ متطلبات السياسة الخارجية ودعم علاقات الصداقة والتعاون، إلى جانب مزيد دعم الأنشطة الرئاسية في مجال الأمن القومي وتحسين تمثيل تونس بالخارج وتوطيد علاقاتها بمختلف الجهات الأجنبية.
البرنامج الثاني، الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، يعني بحماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل أرض الوطن وخارجه وتأمين المقرات السيادية، فضلاً عن حماية ضيوف تونس من الملوك ورؤساء الدول والحكومات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية خلال زياراتهم الرسمية.
أما برنامج القيادة والمساندة، فيضم مجموعة من المصالح والهياكل ذات الاختصاص الأفقي، تتولى دعم ومساندة البرامج العملياتية لـهيئة رئاسة الجمهورية ومساعدتها على تحقيق أهدافها من خلال القيام بمهام المتابعة والتقييم والإشراف وتوفير الآليات الضرورية لضمان حسن سير مصالح رئاسة الجمهورية.
وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة لدى افتتاحه أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 عن تقديره لـرئيس الدولة قيس سعيد ولمؤسسة رئاسة الجمهورية، مثمناً مختلف المجهودات المبذولة على كافة المستويات للارتقاء ببلادنا إلى أفضل المراتب.
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