ميزانية المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية تقدّر بـ248,576 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027

توزيع نفقات رئاسة الجمهورية بعنوان اعتمادات الدفع



ثلاثة برامج



تقدّر الميزانية المخصصة لـ، ضمن، في حدود، وفق ما ورد في تقريربـبـ، خلالبين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة صباح اليوم الأربعاء.وتتوزع هذه الاعتمادات علىيتمثل في، الذي يهدف بالخصوص إلى ضبطفي مجاللحمايةمنوالتصدي لـ، وتنفيذ متطلباتودعم علاقات، إلى جانب مزيد دعمفي مجال الأمن القومي وتحسينوتوطيد علاقاتها بمختلف الجهات الأجنبية.، يعني بحمايةداخل أرض الوطن وخارجه وتأمين، فضلاً عن حمايةمن الملوك ورؤساء الدول والحكومات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية خلال زياراتهم الرسمية.أما، فيضم مجموعة من، تتولى دعم ومساندةلـومساعدتها على تحقيق أهدافها من خلال القيام بمهاموتوفيرلضمان حسن سير مصالح رئاسة الجمهورية.وعبّر رئيسلدى افتتاحه أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنةعن تقديره لـ، مثمناً مختلفعلى كافة المستويات للارتقاء ببلادنا إلى أفضل المراتب.