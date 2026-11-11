Babnet   Latest update 15:10 Tunis

سوسة: تواصل حصص المدرسة الحقلية حول "المحافظة على الموارد الجينية المحلية للحبوب وتثمينها"

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
نظمت المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بسوسة ، دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجيّة بقسم الفلاحة البيولوجيّة الحصة الرابعة من المدرسة الحقلية تحت عنوان "الممارسات الإيكولوجية المستدامة في الزراعات الكبرى البيولوجية"


واستهدفت المدرسة الحقلية للحصة الرابعة المتدخلين والمؤهلين للانضواء صلب منظومة الزراعات الكبرى البيولوجية بولاية سوسة بمستغلّة بيولوجيّة بمنطقة مساكن
يشارالى ان الحصة الثالثة للمدرسة الحقلية تمحورت حول "الأسس الفنية وإدارة التصرف في مزرعة تربية الدجاج وفق النمط البيولوجي" بمستغلّة بيولوجيّة بعمادة سيدي سعيد-معتمدية بوفيشة

ويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ عناصر مشروع التعاون التونسي السويسري BIOREST، المتعلقة بإرساء مدارس حقلية في الفلاحة البيولوجية بهدف عرض ونشر الممارسات الجيدة في قطاع الفلاحة البيولوجية لفائدة المتدخلين والمؤهلين للانضواء صلب منظومة الإنتاج الحيواني البيولوجي بولاية سوسة.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339488

babnet

كل الأخبار...

15:10 - سوسة: تواصل حصص المدرسة الحقلية حول "المحافظة على الموارد الجينية المحلية للحبوب وتثمينها"
14:45 - جرجيس ... تكوين نحو 400 أخصائي اجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية
14:34 - مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية: نواب يطالبون بتحديث الإدارة وتعزيز الأمن السيبرني ودفع إرساء التنمية في الجهات
14:14 - الدورة الاولى من مهرجان "سينما الورد بأريانة" من 19 الى 22 نوفمبر 2026
14:08 - تطاوين: جلسة عمل حول توزيع الاعتمادات المرصودة للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026
13:38 - البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينظم يوم 16 نوفمبر 2026 حفل إطلاق برنامج "تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس"
13:12 - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تستعرض التجربة التونسية في الانتقال الطاقي خلال مؤتمر كوب31 بانطاليا التركية
12:54 - القبض على جزائري مصنف خطير جدا ضالع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة
12:42 - الاولمبي الباجي يعلن عن فك الارتباط مع المدرب ناصيف البياوي
12:36 - تحذير لمستخدمي Gmail.. اختراق جديد قد يكشف رسائلكم الخاصة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 | 1 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-16
29°-19
26°-16
26°-16
26°-16
  • Avoirs en devises 24027,0
  • (10/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37306 DT
  • (10/11)
  • 1 $ = 3,01390 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/11)     1146,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/11)   29144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab