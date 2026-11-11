سوسة: تواصل حصص المدرسة الحقلية حول "المحافظة على الموارد الجينية المحلية للحبوب وتثمينها"

نظمت المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بسوسة ، دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجيّة بقسم الفلاحة البيولوجيّة الحصة الرابعة من المدرسة الحقلية تحت عنوان "الممارسات الإيكولوجية المستدامة في الزراعات الكبرى البيولوجية"واستهدفت المدرسة الحقلية للحصة الرابعة المتدخلين والمؤهلين للانضواء صلب منظومة الزراعات الكبرى البيولوجية بولاية سوسة بمستغلّة بيولوجيّة بمنطقة مساكنيشارالى ان الحصة الثالثة للمدرسة الحقلية تمحورت حول "الأسس الفنية وإدارة التصرف في مزرعة تربية الدجاج وفق النمط البيولوجي" بمستغلّة بيولوجيّة بعمادة سيدي سعيد-معتمدية بوفيشةويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ عناصر مشروع التعاون التونسي السويسري BIOREST، المتعلقة بإرساء مدارس حقلية في الفلاحة البيولوجية بهدف عرض ونشر الممارسات الجيدة في قطاع الفلاحة البيولوجية لفائدة المتدخلين والمؤهلين للانضواء صلب منظومة الإنتاج الحيواني البيولوجي بولاية سوسة.