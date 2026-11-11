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تطاوين: جلسة عمل حول توزيع الاعتمادات المرصودة للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/wilayat2/tataouine.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 14:08 قراءة: 1 د, 3 ث
      
في إطار حسن توظيف الاعتمادات وتوجيهها لفائدة المشاريع الداعمة للتنمية بالجهة،انعقدت يوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين حول توزيع الاعتمادات المرصودة للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026
وتمّ خلال الجلسة التداول جول توزيع الاعتمادات المرصودة للبرنامج الجهوي للتنمية ضمن برنامج الاستعمال لسنة 2026 مع إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع التي تشهد ارتفاعا في الكلفة الإضافية ،والمتعلّقة بعدد من الأقساط المرتبطة بتعبيد عدد من الطرقات ،والمسالك برصد مبلغ في حدود 3.335 مليون دينار

كما نظرت الجلسة في المقترحات الكفيلة بإعادة توظيف اعتمادات متبقية من برنامج الاستعمال لسنة 2026 بغاية القطع مع التوزيع على عدد من العناصر المعمول بها سابقا لتشمل مجالات أخرى تهدف إلى حسن توظيف تلك الاعتمادات، وترشيد النفقات العمومية ضمن جهود لتعصير مقرات الإدارة، وتطوير أدائها
وتم النظر أيضا، خلال الجلسة في توزيع الاعتمادات التكميلية على كافة المعتمديات بمرجع النظر، والتي شملت عددًا من العناصر، كالتزود بالماء الصالح للشرب بمبلغ جملي مقدر بـ 500 ألف دينار، والإنارة المنزلية بمبلغ جملي قدره 490 ألف دينار، وكهربة الآبار بكلفة في حدود 382 ألف دينار

وأكّد والي الجهة،أمير القابسي أنّ أهمية تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية ،وإسهامه في تحسين ظروف عيش المواطنين بمختلف المعتمديات بمرجع النظر يتطلّب بالضرورة أن تحقق تلك التدخلات التوازن بين التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية حتى تكون هذه المشاريع متكاملة، وذات جدوى ،وقابلة للتنفيذ بناءً على ما توفّر من اعتمادات

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