الفرق بين الضغط الجبائي وحصة الموارد الجبائية



تمويل البنك المركزي: إجراء استثنائي لا توجّه هيكلي



خفض الدين العمومي إلى 82 بالمائة في أفق 2029



وزير الاقتصاد: سنة 2027 ستشهد الترفيع في اعتمادات التعاقد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية



تعزيز العدالة المجالية



حسن توظيف الاعتمادات



أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فجر الأربعاء بـ، أن نسبةفي تونس ستتراجع إلىسنة، مقابللكامل سنةسنة، مشيراً إلى أنللسنة القادمة لم يتضمن إجراءات لـوأوضح الوزير، في رده على النقاش العام حول مشروعي، خلالبين، أن ارتفاعضمنلا يعني بالضرورة ارتفاع، باعتبار اختلاف المؤشرين من حيثوبيّن أنيُحتسب بقسمةعلى، في حين يتم احتسابفي موارد الدولة بقسمتها على، مبرزاً أن ارتفاعفي تركيبة موارد الدولة يعود أساساً إلى، وخاصةوأشار إلى أنتمثل، في أغلب بلدان العالم،لموارد الدولة، مؤكداً أن مشروعتضمن في المقابل جملة منالرامية إلى تشجيعوتحفيزوتيسيروأضاف أن هذه التوجهات تندرج في إطار توجيهاتالداعية إلىوتيسير، وفق ما تم التأكيد عليه خلال لقائه بـيوموفي ما يتعلق بـلتمويل ميزانية الدولة، أوضح عبد الحفيظ أن هذا التوجه يندرج في إطارالقائمة علىوتجنب تحملوشدد على أنلا يمثلأوفي، وإنماتفرضه خصوصيةوضرورة توفيرلتغطية، مع الحرص على المحافظة علىوفي رده على التخوفات التي أثارها عدد من النواب بشأن انعكاسات هذه التسهيلات على، أكد الوزير أن تأثيرها المحتمل علىيظل موضوعاً محل دراسات مختلفة، في حين لا ترتبط هذه التسهيلات، وفق توضيحه، بـوأكد أن التوجه على المدى المتوسط يتمثل في تمويلأساساً بالاعتماد على، من خلال تعبئةوالتحكم فيوأضاف أنتستهدف، من خلال تحسين، بما من شأنه أن يتيح خفض نسبةإلى حدودمنفي أفق سنةوشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، في معرض تأكيده علىللسياسات الحكومية، على أنليس مجردأو، بل هوتتجسد فيتستهدف تحسينوتعزيز قدرتهم على مواجهةوقال، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشاريع، فجر اليوم الأربعاء بـ، إن سنةستشهدالمخصصة لـلتبلغمقابلسنةوأضاف أن الحكومة ستواصل العمل، في مجال، على تعزيزباعتبارها منلتحقيقوفي هذا الإطار أكد أن، ولا سيما، تكتسي أهمية محورية باعتبارهالاستكمالوالاستجابة لـللمناطق، والحد منوداخل، من خلالوتطويروتحسينوظروف عيش المواطنين.وأكد أنه تجسيداً لهذه التوجهات ستشهد سنةالمخصصة لـ، وأنه سيتم في السياق ذاته تدعيمبالترفيع في الاعتمادات المخصصة لأقساطه الثلاثة إلىسنةمقابلسنة، بما من شأنه تعزيزوتوسيععلى المستوىوأكد أنلا يقتصر علىوتكثيف، بل يتمثل أساساً في ضمانوتحقيقعلى أرض الواقع، مما يجعل منرافعة فعلية لـودعامة أساسية لـكما أشار إلى جملة من، من بينها، وإحداثلفائدة، وتعزيز، والنهوض بـ، إلى جانب مواصلة اتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى دعموتحسينوتكريس مقومات