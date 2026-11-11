وزير الاقتصاد: تم إيلاء عناية خاصة لترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتعزيز دورها ضمن مشروع ميزانية 2027

النفقات الاجتماعية تمثل 63 بالمائة من إجمالي النفقات



دعم التشغيل والتمكين الاقتصادي



الميزان التجاري الغذائي يحقق فائضاً



سمير عبد الحفيظ: الحكومة تؤكد انفتاحها على مقترحات النواب لتطوير السياسات العمومية



"الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف"



مخطط التنمية 2026-2030 مرجع استراتيجي



أكد وزير الاقتصاد والتخطيطأنه تم إيلاءلمزيد ترسيخ مقوماتوتعزيز دورها في مختلف أبعادها، تجسيداً لـوالتوجهات التي أكد عليها، والتي تقوم على أنليست مجرد شعار بل ينبغي أن يشعر بها المواطن في كامل أنحاءوقال، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشروعي، خلالبالبرلمان فجر اليوم الأربعاء بـ، إن الحكومة حرصت على تجسيد هذه الخيارات من خلال جملة من، تشملوإحداثواعتمادلفئات تشهد صعوبة في الولوج إلى التمويل، ووتعزيز، فضلاً عن تحسينوفي مجال تعزيزودعم، قال الوزير إنتعادلمن إجمالي نفقات ميزانية الدولة، بما يعكسفي توجهات الدولة ويكرس حرصها على تحسينوضمان نفاذهم إلىوبيّن أن هذه الجهود تتكامل معالمدرجة ضمن مشروع، بما يجعلرافداً مسانداً لـفي الدولة وآلية لتعزيزودعموأضاف أنه في إطار تحسين، سيتواصل تنفيذفيوقال إن مشروعيتضمن حزمة منالرامية إلى دعموتعزيز، وذلك من خلالومساندة، إلى جانب إحداثتتيح للفئاتالنفاذ إلىكما تضمن مشروع قانون المالية، وفق الوزير، توفيرلمواصلة، بما يساهم في المحافظة على، وأنه قد تم إلى جانب ذلك اعتماد جملة منالرامية إلىوضمانوالحد من، وذلك من خلال ضمانبالتعويل علىوإحكام عملياتوتعديل التزويد في حالات الضرورة القصوى عن طريقوحصر الزيادات في حالات الضرورة القصوى، وتفعيل الصلاحيات التي يخولها، وتطوير، وإقرارمن طرف المهنة، مع تنظيموإحكام مراقبتها للتصدي لعمليات، خاصة على مستوى كل ما يتعلق بـوفي هذا الجانب، قال الوزير إناليوم يحقق، موضحاً أنه من الطبيعي ألا يكون هناكفي كل المنتوجات، لكن الميزان التجاري الغذائي يحقق هذا الفائض في إطار التعامل مع الخارج، وأن عملياتتثبت أنلصالح تونس.وقد رُفعت الجلسة قرابةمن صباح الأربعاء، على أن تستأنف الأشغال بداية من الساعةللانطلاق في مناقشةضمن مشروع ميزانية الدولة لسنةوأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فجر الأربعاء بـعلىالتي من شأنها الإسهام في تطويروالارتقاء بـ، مشيراً إلى أن الحكومة تابعت باهتمامالتي طرحها النواب وتفاعلت معها من خلال تقديموتوفيروأضاف عبد الحفيظ، في رده على النقاش العام خلالبينحول مشروعي، أنبشأن بعض الخيارات والأولويات يندرجان في صميم، ويمثلان فرصة لإثراء النقاش وتعميق النظر في مختلف أبعادوشدد على أهمية أن يظل هذا الاختلاف محكوماً بـوموجهاً نحو تحقيق غاية مشتركة تتمثل في تغليبوالاستجابة لـوتعزيز قدرةعلى خلق الثروة.وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بموقفالذي أكد، خلال لقائه بـيوم، أن، وهو ما جدده بخصوصخلال اجتماعالمنعقد يوم، بالتأكيد على أنبشأنه أمر طبيعي، لكن لا مجال للاختلاف حولوأوضح أن مقاربة الحكومة للمرحلة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تنطلق من الإيمان بما تزخر به تونس منقادرة على تجاوز الصعوبات واستعادةوإرساء، دون إغفال دقةوما يطرحه من تحديات، خاصةوأقر بأن هذهتراكمت وتعَمّقت بفعل، مؤكداً أن الحكومة تتحمل مسؤولية معالجتها من خلال مقاربة توفق بينومتطلبات إرساء، في إطار خيارات تقوم علىوبيّن أنيمثلالذي تستند إليه الدولة في ضبط خياراتها وأولوياتها التنموية وترجمة رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية إلى، مشيراً إلى أن مشروعييندرجان ضمنلتنفيذ هذه التوجهات.وتشمل، وفق الوزير، مزيد تعزيزودعمودفعوالمحافظة علىوضمان، بما يسهم في تحقيقبين الجهات والفئات.وأوضح أن بقية أعضاء الحكومة سيقدمونبخصوص بقية المواضيع التي أثارها النواب في النقاش العام، خلال الأيام القادمة عند مناقشةوقد رُفعت الجلسة قرابةمن فجر الأربعاء، على أن تستأنف الأشغال بداية من الساعةللانطلاق في مناقشةضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة