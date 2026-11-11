سمير عبد الحفيظ: مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس مجرد وثيقة محاسبية بل يندرج ضمن تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030

مخطط التنمية 2026-2030 مرجع استراتيجي للدولة



التوفيق بين الحاجيات الآنية والتحول الاقتصادي



تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم المقدرة الشرائية



أكد وزير الاقتصاد والتخطيط،، فجر الأربعاء، أنليس مجردأو مجموعة من، بل يندرج ضمنمنلتنفيذ، وترجمة توجهاتهإلىوأوضح سمير عبد الحفيظ، خلالبين، خصصت لمناقشة مشاريع، أن هذه المنظومة تشملالذي يتضمنوأهمللسنة القادمة، والذي يبرز، والمتضمن لـ، فضلاً عنومهامها وما تتضمنه من، إلى جانبوأكد، في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشاريع، أن هذه الوثائق تتنزل جميعها في إطار، الذي يمثلفي ضبط، وترجمةإلىتستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرفوأكد أن الحكومة تعتمد في مقاربتهاللمرحلة الراهنة رؤية تقوم علىومتطلبات إرساء، في إطار خيارات ترتكز على، مشدداً على أن الحكومة تدرك حجموتتحمل مسؤولياتها في معالجتها.وأوضح الوزير أن مشروعييأتيان ضمنلتنفيذ، من خلال حزمة منالرامية إلى تعزيزودعمودفع، والمحافظة علىوضمان