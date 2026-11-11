وزير الاقتصاد: استثمارات وتدخلات جديدة لتعزيز جاهزية منظومتي المياه والكهرباء لصائفة 2027

تدخلات قطاع المياه موزعة على الجهات



محطة تحلية سيدي عبد الحميد تدخل حيز الاستغلال



توسعة محطات التحلية بصفاقس والزارات



قطاع الكهرباء: إعادة تشغيل وحدة برج العامري



الطاقات المتجددة والتخزين



آليات ذكية لتخفيف الأحمال



أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط،، بأن الحكومة أعدتاستعداداً لصائفة، يتضمنوتحسين جاهزية، إلى جانب تعزيز قدراتوإدماج، بما يضمن استمرارية التزود بالمادتين خلال فتراتوأوضح الوزير، في رده على النقاش العام خلالبينحول مشروعي، أن البرنامج الخاص بقطاعيشمل تدخلات موزعة على مختلف جهات البلاد وفق خصوصيات كل منطقة وحاجياتها.وفي هذا الإطار، أشار إلى برمجةبـبكلفة جملية تناهز، وبـبكلفة، تهم بالخصوص تدعيمللمنظومات التي تشهد ضغطاً متزايداً على مواردها.أما في، فيتضمن البرنامجبكلفة، تشمل تحسينوحفروكهربتها وتجهيزها، فضلاً عن تجهيزبمضخات احتياطية.وفي، تم إعداد برنامج يضمبكلفة جملية تناهز، يرتكز على استغلالالمتاحة وإنجاز وكهربة وتجهيز وربطوأضاف أنبولاياتستتعزز بدخولحيز الاستغلال منذ، بـتبلغ، وبكلفة جملية تناهزكما تمت برمجة اقتناءخلال سنة، من بينها، لتأمين تشغيلعند حصول، خاصة في الحالات الطارئة.وستتولىخلال سنةتوسعة، لترتفعمنإلى، ومنإلى، بما يساهم في تغطيةبولايات الجنوب.وبالتوازي مع ذلك، انطلقت الشركة في إنجازبـ، بكلفة جملية تناهزوبخصوص، أفاد عبد الحفيظ بأنه تمتبـبقدرةخلال، إثر استكمال أشغالكما تم إقرارمن خلال تركيز وتشغيلبقدرة، مع إنجاز منشآت لتصريف الطاقة المنتجة، بكلفة تقديرية تناهز، وقد تم تصنيف المشروعوتشمل الإجراءات المبرمجة تحسين أداءالقائمة، بالاعتماد على، بما يتيح توفيرتناهزخلال سنتيوفي مجال، تتواصل أشغال توسعةلإدماجفي حدود، إلى جانب إنجازبمنطقةمنبقدرة، مدعومة بـبطاقةومن المنتظر توقيعهذا المشروع، اليوم الأربعاء، معكما سيتم اقتناءبقدرة، من المنتظر أن تدخلمنها حيز الاستغلال قبل صائفة، فضلاً عن برمجة تركيزبقدرة جملية تناهزوطاقة تخزين تبلغبمختلف أقاليم البلاد.وتتضمن البرامج كذلك إدماج نحومن مشاريعقبل صائفة، فضلاً عن إضافةفي إطارمن، والانطلاق في الدراسات الخاصة بإنجازبقدرة، وبطاقةوتتكامل هذه الاستثمارات، وفق الوزير، مع تطويرلتحسين منظومةوإعادة توزيعها، وتكثيف حملات التصدي لظاهرة، بما يساهم في تخفيف الضغط علىخلال فترات