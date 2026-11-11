الدورة ال65 لمجلس وزراء الصحة العرب بالقاهرة... تونس تتولى صياغة الكلمة العربية الموحدة امام منظمة الصحة العالمية
شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في الدورة العادية الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة بـالقاهرة، وذلك وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الصحة.
وتم خلال هذه الدورة تكليف تونس بصياغة مشروع الكلمة العربية الموحدة أمام الدورة 80 لجمعية الصحة العالمية، وإقرار 17 بنداً لتعزيز الأمن الصحي العربي وتطوير المنظومة الصحية، واعتماد الإستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة 2026-2030، وإقرار شعار يوم الصحة العربي 2027 "الصحة في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي".
وجددت تونس في كلمتها دعم الشعب الفلسطيني والتضامن الثابت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، ومساندة الأنظمة الصحية في فلسطين والسودان واليمن.
وأجرى مصطفى الفرجاني على هامش الدورة لقاءات ثنائية مع وزراء الصحة لـمصر وفلسطين والسودان وليبيا، إضافة إلى جلسة عمل مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية خُصّصت لدفع التعاون العملي في مجالات التكوين الطبي والصحة الرقمية وتبادل الخبرات والصناعات الدوائية والاستجابة للطوارئ الصحية.
كما أكدت تونس خلال مشاركتها التزامها بتحويل التعاون الصحي العربي إلى مشاريع ملموسة تعزز الأمن الصحي وتحسّن الخدمات المقدمة للمواطن العربي، وتساهم في عملية إصلاح المنظومة الصحية.
وتم خلال هذه الدورة تكليف تونس بصياغة مشروع الكلمة العربية الموحدة أمام الدورة 80 لجمعية الصحة العالمية، وإقرار 17 بنداً لتعزيز الأمن الصحي العربي وتطوير المنظومة الصحية، واعتماد الإستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة 2026-2030، وإقرار شعار يوم الصحة العربي 2027 "الصحة في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي".
وجددت تونس في كلمتها دعم الشعب الفلسطيني والتضامن الثابت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، ومساندة الأنظمة الصحية في فلسطين والسودان واليمن.
وأجرى مصطفى الفرجاني على هامش الدورة لقاءات ثنائية مع وزراء الصحة لـمصر وفلسطين والسودان وليبيا، إضافة إلى جلسة عمل مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية خُصّصت لدفع التعاون العملي في مجالات التكوين الطبي والصحة الرقمية وتبادل الخبرات والصناعات الدوائية والاستجابة للطوارئ الصحية.
كما أكدت تونس خلال مشاركتها التزامها بتحويل التعاون الصحي العربي إلى مشاريع ملموسة تعزز الأمن الصحي وتحسّن الخدمات المقدمة للمواطن العربي، وتساهم في عملية إصلاح المنظومة الصحية.
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