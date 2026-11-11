الدورة ال65 لمجلس وزراء الصحة العرب بالقاهرة... تونس تتولى صياغة الكلمة العربية الموحدة امام منظمة الصحة العالمية

شارك وزير الصحةيوم الثلاثاءفيالمنعقدة بـ، وذلك وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاءوتم خلال هذه الدورةأمام، وإقرارلتعزيزوتطوير، واعتماد، وإقرار شعاروجددتفي كلمتهاوالتضامن الثابت تنفيذاً لتوجيهات، ومساندةوأجرىعلى هامش الدورةمع وزراء الصحة لـ، إضافة إلىمعخُصّصت لدفعفي مجالاتكما أكدتخلال مشاركتها التزامها بتحويلإلىتعززوتحسّن، وتساهم في عملية