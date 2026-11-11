تونس تشارك ب 11 مؤسسة مختصة في النسيج التقني والملابس المهنية في الصالون المختص في مجال الوقاية والتحكم في المخاطر المنعقد بباريس

شارك مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بباريس في فعاليات الصالون المختص في مجال الوقاية والتحكم في المخاطر المنعقد من 3 الى 5 نوفمبر الجاري بمركز المعارض بالعاصمة الفرنسية باريسومثلت هذه المشاركة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمكتب الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فرصة للتعريف بالخبرات والكفاءات الصناعية التونسية لدى المؤسسات الدولية والمشترين والموزعين والشركاء الاقتصاديين .كما يهدف الحضور التونسي الى مزيد تعزيز العلاقات التجارية مع الفاعلين في السوقين الفرنسية والاوروبية .وشاركت في هذه التظاهرة 11 مؤسسة تونسية مختصة في النسيج التقني والملابس المهنية ومعدات الوقاية الفرديةوتأتي هذه المشاركة في ظل الأداء الايجابي الذي يحققه قطاع الملابس المهنية بالأسواق الأوروبية، حيث تحتل تونس المرتبة الاولى ضمن مزودي الاتحاد الأوروبي بهذه المنتجات سنة 2024وأكد مكتب الوكالة، من خلال هذه المشاركة مواصلة جهوده للتعريف بفرص الاستثمار في تونس في قطاع الملابس المهنية واستقطاب شراكات اقتصادية جديدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الاوروبية .