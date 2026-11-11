بنزرت: إقرارجملة من الإجراءات لمزيد تعزيز الدور التنموي والاجتماعي لضيعة "فريطيسة" بماطر التابعة لديوان تربية الماشية

أفاد المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، يوم الثلاثاء، بأنّه تم إقرار إجراءات وتدابير عاجلة ووضع برنامح برنامج استثماري، تحت إشراف وزارة الفلاحة، لمزيد تحسين إنتاجية الضيعة الفلاحية العمومية "فريطيسة" بمعتمدية ماطر ببنزت التابعة للديوان، وتطوير المرافق ووسائل العمل والهيكلة العامة للضيعة، وتعزيز مساهمتها الفاعلة والناجعة في الاقتصاد الوطني.وثمّن الزعيم، خلال جلسة عمل قطاعية التأمت بمقر الولاية، وخصّصت لبحث سبل مزيد تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لضيعة " فريطيسة"، الدعم الذي ما فتئ يجده الديوان من قبل السلط الجهوية والمحلية بولاية بنزرت وبقية الشركاء، والّذي مكّن من تعزيز إندماجية الضيعة في محيطها التنموي والاجتماعي عموما، على حدّ قوله.من جانبه، أبرز والي بنزرت، لدى إشرافه على الجلسة بحضور ممثلي الإدارات ذات العلاقة، الأهمية التنموية والاجتماعية للضيعة، مشدّدا على ضرورة العمل المشترك لمزيد تعزيز منظومة الإنتاج الفلاحي الذي تختص به الضيعة سواء في المجال الزراعي أو في مجال تربية الماشية.وأوضح أن تفعيل المنظومة الإنتاجية للضيعة تمرّ عبر جملة الإجراءات والتدابير الجهوية والمركزية المشتركة والعاجلة، وهو ما تعمل عليه مصالح الدولة في إطار مخطّط استراتيجي مشترك وذو صبغة استعجالية، يرتكز على عديد الاضافات الكمية والنوعية، بالتوازي مع إعداد برنامج استثماري عام من شأنه مزيد تثمين مردودية هذه المنشأة الفلاحية، ومساهمتها في الاقتصاد الوطني كضيعة فلاحية نموذجية في مجالها.وأكّد على ضرورة الاستفادة من التأطير والتكوين، وإيجاد مشاريع بحث تنموية ، بالتوازي مع الإانفتاح على المحيط الجامعي والتكوين المهني الفلاحي المحلي والجهوي والوطني، بما من شأنه تعزيز وظيفية هذه المنشأة الفلاحية وضمان ديمومتها.يذكر أن الضيعة الفلاحية العمومية " فريطيسة" بماطر كانت محل متابعة ميدانية، في موفى الأسبوع المنقضي، من ظرف والي الجهة الذي اطّلع على مجمل فضاءات هذه المنشأة التي تمتد على مساحة 755 هكتارا، منها 696 هكتارا أراض محترثة، وعلى الأنشطة والتنظيم الإداري والهيكلي والبشري المعتمد بكافة فضاءاتها والمستغلات المخصّصة لتربية الماشية.