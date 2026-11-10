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دورة شمال إفريقيا الترشيحية لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره المصري 1 – 2

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 21:17 قراءة: 1 د, 17 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام نظيره المصري بنتيجة 1 – 2 لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات دورة شمال إفريقيا الترشيحية لـكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.


وبادر المنتخب المصري بافتتاح النتيجة في الدقيقة 9 عن طريق عمر شابون، قبل أن يدرك المنتخب التونسي التعادل في الدقيقة 20 عن طريق آدم الزريبي.


وقبل إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بسوسة، تمكن المنتخب المصري من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 89.


نتائج الجولة الافتتاحية

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 – الملعب الأولمبي بسوسة:
- الجزائر – المغرب: 1 – 0
- تونس – مصر: 1 – 2

الترتيب

| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| مصر | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| الجزائر | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تونس | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| المغرب | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

برنامج المباريات المقبلة

الجمعة 13 نوفمبر 2026 – الملعب الأولمبي بسوسة:
- تونس – الجزائر (14:00)
- المغرب – مصر (17:00)

الاثنين 16 نوفمبر 2026:
- تونس – المغرب (14:00) – الملعب الأولمبي بسوسة
- الجزائر – مصر (14:00) – ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة بين شهري أفريل وماي من العام المقبل.

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