دورة شمال إفريقيا الترشيحية لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره المصري 1 – 2

نتائج الجولة الافتتاحية



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برنامج المباريات المقبلة



انهزملكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام نظيرهبنتيجةلحسابمن منافساتلـوبادربافتتاح النتيجة في الدقيقةعن طريق، قبل أن يدركالتعادل في الدقيقةعن طريقوقبل إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة التي احتضنها، تمكنمن إحرازفي الدقيقة| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه ||---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|) –) –ويتأهلإلىالمقررة بين شهريمن العام المقبل.