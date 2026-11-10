مجلة إخبارية صربية تسلط الضوء على مقومات تونس وإمكاناتها السياحية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية
سلطت المجلة الإخبارية الصربية CorD في عددها الصادر في شهر نوفمبر الجاري الضوء على مختلف مقومات تونس وإمكاناتها السياحية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وذلك وفق ما ورد بـالمنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لـوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء.
ويمثل هذا الإصدار محطة إعلامية متميزة في مسار الاحتفال بـالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية الصربية، وفرصة لتثمين ما يجمع البلدين من روابط صداقة وتعاون وتعزيز التقارب بين الشعبين.
كما يساهم في التعريف بـصورة تونس وما تزخر به من رصيد حضاري وثقافي ثري ومقومات سياحية متنوعة، فضلاً عن إبراز مؤهلاتها الاقتصادية والاستثمارية، بما من شأنه أن يعزز حضورها لدى الرأي العام الصربي ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
مساهمات رسمية وافتتاحيةوتضمن هذا العدد افتتاحية بقلم سفيرة تونس ببلغراد، ومقالات ومساهمات لكل من وزيرة الشؤون الثقافية ووزير السياحة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إلى جانب مقال صحفي حول السياحة التونسية أعدّته رئيسة تحرير المجلة.
حيز مهم للأنشطة الثقافية التونسيةوخصّصت المجلة مساحة هامة للأنشطة الثقافية التونسية التي انتظمت على هامش مشاركة تونس كضيف شرف في الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب، مسلّطةً الضوء على الحفل الموسيقي التونسي الصربي الذي نظمته السفارة التونسية بمناسبة الاحتفال بـالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا، والمعرض الوثائقي حول تاريخ الصرب في تونس خلال الفترة 1916-1919.
ويأتي هذا الإصدار في إطار الاحتفال بـالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وجمهورية صربيا، وبمبادرة من سفارة تونس بصربيا وبالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة.
ويمثل هذا الإصدار محطة إعلامية متميزة في مسار الاحتفال بـالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية الصربية، وفرصة لتثمين ما يجمع البلدين من روابط صداقة وتعاون وتعزيز التقارب بين الشعبين.
كما يساهم في التعريف بـصورة تونس وما تزخر به من رصيد حضاري وثقافي ثري ومقومات سياحية متنوعة، فضلاً عن إبراز مؤهلاتها الاقتصادية والاستثمارية، بما من شأنه أن يعزز حضورها لدى الرأي العام الصربي ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
مساهمات رسمية وافتتاحيةوتضمن هذا العدد افتتاحية بقلم سفيرة تونس ببلغراد، ومقالات ومساهمات لكل من وزيرة الشؤون الثقافية ووزير السياحة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إلى جانب مقال صحفي حول السياحة التونسية أعدّته رئيسة تحرير المجلة.
حيز مهم للأنشطة الثقافية التونسيةوخصّصت المجلة مساحة هامة للأنشطة الثقافية التونسية التي انتظمت على هامش مشاركة تونس كضيف شرف في الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب، مسلّطةً الضوء على الحفل الموسيقي التونسي الصربي الذي نظمته السفارة التونسية بمناسبة الاحتفال بـالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا، والمعرض الوثائقي حول تاريخ الصرب في تونس خلال الفترة 1916-1919.
ويأتي هذا الإصدار في إطار الاحتفال بـالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وجمهورية صربيا، وبمبادرة من سفارة تونس بصربيا وبالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339465