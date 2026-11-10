مساهمات رسمية وافتتاحية



حيز مهم للأنشطة الثقافية التونسية



سلطت المجلة الإخبارية الصربيةفي عددها الصادر في شهرالجاري الضوء على مختلفوإمكاناتها، وذلك وفق ما ورد بـالتابعة لـاليوم الثلاثاء.ويمثل هذا الإصدارفي مسار الاحتفال بـلإقامة، وفرصة لتثمين ما يجمع البلدين منوتعزيزكما يساهم في التعريف بـوما تزخر به من، فضلاً عن إبراز، بما من شأنه أن يعززويفتحبين البلدين في مختلف المجالات.وتضمن هذا العددبقلم، ولكل من، إلى جانبحولأعدّتهوخصّصت المجلة مساحة هامةالتي انتظمت على هامش مشاركة تونسفي، مسلّطةً الضوء علىالذي نظمتهبمناسبة الاحتفال بـلإقامة العلاقات الدبلوماسية بين، وحول تاريخخلال الفترةويأتي هذا الإصدار في إطار الاحتفال بـلإقامةبين، وبمبادرة منوبالتعاون مع