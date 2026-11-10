جربة: عملية بيضاء لمحاكاة سقوط طائرة في البحر والتدخل لإنقاذ الركاب

نفّذت الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل، بالتعاون مع عدة شركاء وهياكل، عملية بيضاء غير مسبوقة، تحاكي حادث سقوط طائرة تقلّ 36 مسافرا وطاقما بـ4 أفراد، في البحر، في إطار تمرين وطني شامل في مجال البحث والانقاذ لمساندة طائرات في حالة خطر، انتظم جزء منه في مطار جربة جرجيس الدولي وجزء آخر بالميناء الترفيهي بجربة-حومة السوق، وبينهما عمليات تدخل في البحث والانقاذ بالبحر على بعد 25 كلم شمال جزيرة جربة مكان سقوط الطائرة.ويأتي هذا التمرين في إطار الإعداد لعملية تدقيق دولية لبلادنا ستقوم بها المنظمة الدولية للطيران المدني في مجال السلامة الجوية من أجل تقييم مدى جاهزية منظومة البحث والانقاذ الوطنية، ومدى نجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين وفقا للمعايير والاجراءات الدولية، حسب مدير التمرين ومدير مكتب الدراسات وتنسيق البحث والانقاذ بالادارة العامة للطيران المدني بلال الناصري.وأضاف أن هذه العملية البيضاء، التي تأتي أيضا في إطار تعزيز منظومة البحث والإنقاذ، تضمّنت مرحلتين الأولى تمرين طوارئ بمطار جربة-جرجيس الدولي لاختبار مدى جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة به، ونجاعة إجراءات تفعيل مخطّط الطوارئ بالمطار، من خلال محاكاة تعرّض طائرة لوضعية طارئة أثناء الاقتراب من المطار وما يرافق ذلك من تدخلات عدة أطراف، أمّا المرحلة الثانية فتمثّلت في تمرين وطني في مجال البحث والانقاذ للطائرات التي في حالة خطر لتفعيل منظومة البحث والانقاذ الجهوي والبحري، ومحاكاة عمليات البحث عن المفقودين والطائرة، وتسخير الوسائل الجوية والبحرية والبرية اللازمة وتنفيذ عمليات الانقاذ والاجلاء والتكفل بالمصابين.وشارك في هذه العملية البيضاء عدّة متدخلين على غرار وزارة الدفاع الوطني التي وفّرت طائرات مروحية عمودية لإجلاء وإنقاذ المصابين ومنها طائرة التابعة للوحدة الجوية 36، وطائرة 130 تابعة للوحدة الجوية 21 لالقاء السلاسل العائمة، وأخرى للتدخل السريع في الانقاذ، ووحدات عائمة وفرها جيش البحر، الى جانب وزارات الداخلية، والصحة، وديوان الطيران المدني، والهلال الاحمر، وفق نفس المصدر.واستعرض الناصري سيناريو التمرين المتمثّل في اقتراب الطائرة من المطار وتعذّر هبوطها بسبب عطب فني طارئ على مستوى المحرك، ليتم تفعيل مخطط الطوارئ بالمطار، ثم انقطع الاتصال وغابت صورة ردارية لمراقب الجولان الجوي ليتأكّد على إثر ذلك سقوط الطائرة في البحر عن طريق منظومات تقنية وعن طريق شهود عيان، لتتدخّل مختلف الاطراف كل في مجاله وفق منظومة متكاملة وتنسيق لانقاذ الركاب.وأشار إلى أنّ سيتم تقييم هذا التمرين بمطار جربة جرجيس الدولي ثم تقيمه وطنيا للوقوف على النقاط الواجبة لتدعيمه ومزيد العمل على تحسينها.من جهته، قال العميد فتحي التواتي المدير الجهوي للحماية المدنية وممثل الكتابة القارة للجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية مدنين إن "هذا التمرين الذي يحاكي سقوط طائرة وما ينجر عنه من سقوط عدد كبير من المصابين، يأتي ليفعّل اللجنة الجهوية ومشاركتها في المرحلة الاولى المتصلة بتفعيل مخطط الطوارئ لمطار جربة جرجيس الدولي من خلال تعزيز إمكانيات المطار، وفي الجزء الثاني في استقبال وفرز وتوجيه المصابين بميناء حومة السوق".وأضاف أنه تم تسخير كل الامكانيات على المستوى المحلي بجزيرة جربة، وتعزيز الحماية المدنية بفريق غوص مع تسخير إمكانيات الصحة العمومية والهلال الأحمر في الفرز الأولي للمصابين ثم توجيههم الى المستشفيات.وعاش مطار جربة جرجيس الدولي أجواء هذا التمرين أين تمت محاكاة عملية محاولة هبوط الطائرة وما رافقها من استنفار وتفعيل لمخطط الطوارئ، ثم تركيز مركز فرز للمصابين بالمطار وتجهيزه بما تستوجبه العملية من اطارات بشرية ومعدات لوجستية وخاصة أسطول من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين نحو المستشفى بعد إجلائهم من مكان الحادث بواسطة طائرة عسكرية.أمّا بالميناء الترفيهي بحومة السوق فقد تم تركيز مركز فرز أكبر انقسم إلى عدة خيام خصّصت للاسعافات الأولية وللدعم النفسي والاجتماعي وغيرهما، وتضافرت الجهود بين الصحة العمومية والهلال الاحمر والحماية المدنية لقبول مصابي الحادث ونقلهم الى الميناء، ومن ثمة اعتماد عمليات فرز لتوجيه المصاب وفق ما تتطلبه وضعيته الى حين نقله الى المستشفى عبر أسطول كبير من سيارات الإسعاف الموضوعة على الذمة في مشهد قريب من الواقع، تقمّص فيه عديد المتدخلين أدوارهم بجديّة حرصا منهم على نجاعة التدخل وسرعته.وواكب أطوار هذا التمرين عديد المواطنين بميناء حومة السوق الذين التقطوا الصور ووثقوا العمليّة، معربين في تصريحات متطابقة لصحفيّة "وات" عن انبهارهم بنجاعة هذا العمل الجماعي المنجز ضمن منظومة متكاملة ومتناسقة.بر