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خالد السهيلي يدعو إلى تعبئة الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والتحديات

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 20:24 قراءة: 2 د, 0 ث
      
دعا وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، إلى إرساء آليات مؤسساتية واضحة لتعبئة الكفاءات والخبرات الوطنية وتوجيهها نحو معالجة الإشكاليات الكبرى التي تواجه البلاد، بما يحولها من رصيد معرفي متفرق إلى قوة وطنية منظمة قادرة على دعم القرار العمومي وابتكار الحلول والمساهمة في مواجهة الأزمات.


وأكد الوزير، لدى إشرافه على افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، أهمية تطوير شبكات وطنية للخبراء حسب الاختصاصات الاستراتيجية وإحداث آليات للاستشارة العلمية والفنية وتطوير قواعد بيانات للكفاءات المتاحة، وذلك وفق ضوابط تحترم حماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي.


وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والإدارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية والهياكل المختصة بإدارة الأزمات وتطوير برامج التدريب والمحاكاة التي ترفع جاهزية الإطارات وتحسن التنسيق وسرعة الاستجابة، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية والتعافي من الأزمات.


وأبرز السهيلي أهمية تعزيز الصمود الوطني والأمن الشامل من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تربط تنمية القدرات البشرية بحماية المصالح الحيوية للدولة وتطوير القدرة على استباق المخاطر والتعامل مع تداعياتها.

وفي هذا السياق، أكد ضرورة تطوير كفاءات متخصصة في تحليل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية وإدارة الطوارئ والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والتصرف في الأزمات الصحية والبيئية، إلى جانب تعزيز المهارات اللازمة لضمان استمرارية المرافق والخدمات الأساسية.

كما دعا إلى تطوير القدرات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وذلك من خلال تكوين الخبرات الزراعية والبيئية والهندسية والعلمية القادرة على تطوير الإنتاج وتحسين التصرف في الموارد وابتكار الحلول للتكيف مع التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الخارجية.

وشدد في هذا الصدد على أهمية تعزيز الجاهزية الرقمية للمؤسسات وتحسين قدرتها على حماية بياناتها ومنظوماتها وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتصرف في المعلومات، مع الحرص على توظيف التكنولوجيا وفق ضوابط واضحة تضمن السلامة والموثوقية واحترام الحقوق.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز الثقة، معتبرا أن بناء منوال مستدام لتنمية القدرات البشرية يقتضي ربط التميز العلمي والمهني بقيم المواطنة والمسؤولية والانتماء الوطني، وأشار إلى أن الكفاءات لا تمثل مجرد موارد إنتاجية بل قوة فاعلة في تشكيل مستقبل المجتمع وصيانة مؤسساته وتعزيز تماسكه وقدرته على مواجهة التحديات.

وفي ما يتعلق بالشراكات الدولية، أبرز السهيلي أن التحولات الجيوسياسية تفرض إعادة النظر في كيفية توظيف الشراكات الخارجية في تنمية القدرات البشرية، موضحا أن التعاون الدولي لم يعد مقتصرا على التبادل التجاري أوالتمويل بل يشمل كذلك نقل التكنولوجيا وتكوين الخبرات والبحث العلمي والأمن الرقمي والطاقات المتجددة وإدارة المخاطر.

ودعا في هذا الصدد، الى تنويع الشراكات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاستفادة من موقع تونس بين الفضاء الأوروبي والمغاربي والإفريقي والعربي، مع توجيه التعاون نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتدعم تطوير الخبرات المحلية.

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