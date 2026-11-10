الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 (التايكواندو): التونسية ياسيمين الهواني تحرز فضية منافسات وزن أقل من 55 كلغ

أحرزت لاعبة التايكواندو التونسية ياسمين الهواني اليوم الثلاثاء الميدالية الفضية لمنافسات وزن أقل من 55 كلغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها العاصمة السينغالية داكار من 31 أكتوبر الى غاية 13 نوفمبر الجاري، اثر هزيمتها في الدور النهائي أمام صاحبة الأرض والجمهور السينغالية ماري سار بنتيجة جولتين لصفر (4 - 8 و 3 - 11)وكانت ياسمين الهواني فازت في الدور ربع النهائي على السوازيلندية توالا سيمايزيل زياندا بجولتين دون رد (15-0 و 15 - 0 )، قبل أن تطيح في المربع الذهبي بالمكسيكية ألين ساراي هيريرا مارتينيز بجولتين لواحدة ( 6 - 10 و 17 - 0 و 9 - 8 ).وتعد هذه الميدالية هي الأولى للتايكواندو التونسي في أولمبياد الشباب داكار 2026 والثانية في رصيد المشاركة التونسية بعد فضية قطر الندى جواد في منافسات رمي القرص.ر/سمس