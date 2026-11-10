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تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة: غياب اللاعب التونسي أنس حاج محمد عن مباراة الغابون بسبب الإصابة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 16:13 قراءة: 1 د, 37 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعذر مشاركة المهاجم أنس حاج محمد، لاعب نادي بيرتشوت ويلريجك البلجيكي، في التربص الحالي للمنتخب الوطني تحت 23 سنة، وذلك نتيجة تعرضه لـإصابة عضلية خلال المقابلة الأخيرة مع فريقه.


ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابة متوسط الميدان أمان الله المحرزي، لاعب نادي شحينية القطري، وتعويضه بلاعب نجم المتلوي يوسف مراد.
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مواجهتا الغابون ذهاباً وإياباً

ويتأهب المنتخب التونسي لمواجهتي الغابون ذهاباً وإياباً لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيستقبل منتخب نسور قرطاج نظيره الغابوني يوم 12 نوفمبر الجاري بـالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقاً من الساعة السابعة مساءً، لحساب ذهاب الدور الثاني من التصفيات التي ستقام بـمصر خلال السنة القادمة، في حين تقام مباراة الإياب يوم 17 من الشهر ذاته انطلاقاً من الساعة 15.30 بـملعب التجديد بمدينة فرانسفيل الغابونية.


التأهل إلى الدور الثاني

وكان أبناء المدرب الوطني أنيس بوجلبان قد حسموا التأهل إلى الدور الثاني عقب انتصارهم في الدور الأول على المنتخب البنيني ذهاباً بثنائية نظيفة في اللقاء الذي دار بينهما يوم 29 سبتمبر الفارط بـالملعب الأولمبي بسوسة، قبل أن ينهزم زملاء القائد محمد أمين علالة بهدف دون ردّ خلال لقاء العودة الذي أقيم يوم 5 أكتوبر الماضي بـالعاصمة الطوغولية لومي.

ويشار إلى أن المنتخب الغابوني أُعفي من خوض الدور الأول.

قائمة المنتخب التونسي إثر تحيينها

- حراسة المرمى: أنس الخرداني – ريان بسباس – معتز الحنزولي
- الدفاع: محمد أمين علالة – أمين الياس قرولر – جوزيف اللطيف – ريان بوقديدة – علاء الدين دربالي – جبريل مومن – أنيس دوبال – يوسف الحرش
- وسط الميدان: يوسف مراد – ريان عنان – حمزة العبيدي – لؤي الترايعي – زايون الشطي – يحيى الجليدي
- الهجوم: ضرار بريك – نسيم دنداني – وليد ذويب – ريان اللومي – عمر بن علي

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