تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة: غياب اللاعب التونسي أنس حاج محمد عن مباراة الغابون بسبب الإصابة

مواجهتا الغابون ذهاباً وإياباً



التأهل إلى الدور الثاني



قائمة المنتخب التونسي إثر تحيينها



أعلنتاليوم الثلاثاء عن تعذر مشاركة المهاجم، لاعب نادي، في، وذلك نتيجة تعرضه لـخلال المقابلة الأخيرة مع فريقه.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابة متوسط الميدان، لاعب نادي، وتعويضه بلاعبويتأهبلمواجهتيذهاباً وإياباً لحسابمن تصفيات، حيث سيستقبل منتخبنظيره الغابوني يومالجاري بـانطلاقاً من الساعة، لحسابمن التصفيات التي ستقام بـخلال السنة القادمة، في حين تقام مباراةيوممن الشهر ذاته انطلاقاً من الساعةبـوكان أبناء المدرب الوطنيقد حسمواعقب انتصارهم فيعلىذهاباًفي اللقاء الذي دار بينهما يومالفارط بـ، قبل أن ينهزم زملاء القائدخلال لقاء العودة الذي أقيم يومالماضي بـويشار إلى أنأُعفي من خوض: أنس الخرداني – ريان بسباس – معتز الحنزولي: محمد أمين علالة – أمين الياس قرولر – جوزيف اللطيف – ريان بوقديدة – علاء الدين دربالي – جبريل مومن – أنيس دوبال – يوسف الحرش: يوسف مراد – ريان عنان – حمزة العبيدي – لؤي الترايعي – زايون الشطي – يحيى الجليدي: ضرار بريك – نسيم دنداني – وليد ذويب – ريان اللومي – عمر بن علي