نمو الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس بـ8.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 (المركز التقني للصناعات الميكانيكية)
أفاد المدير العام لـلمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، نور الدين القيزاني، اليوم الثلاثاء، بأن قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس سجل نمواً بنسبة 8.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وأضاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية "سابري 2026"، أن القطاع يضم 924 مؤسسة تشغّل 10 عمال فما فوق، وتوفر 158 ألف موطن شغل مباشر وأكثر من 400 ألف موطن شغل بطريقة غير مباشرة.
كما يمثل القطاع نحو 50 بالمائة من صادرات الصناعات المعملية، مستفيداً من جاذبيته الاستثمارية بفضل التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار اللوحات الإلكترونية ومكونات السيارات والطيران الحساسة.
وأشار إلى أن المركز قد استكمل الاستعدادات اللوجستية للدورة العاشرة للصالون الدولي "سابري"، الذي ينتظم بـقصر المعارض بالكرم من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة 120 عارضاً على مساحة عرض تبلغ 3600 متر مربع، وبرمجة أكثر من ألف لقاء شراكة وجلسات للمستثمرين، بمشاركة 10 دول هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والكاميرون ومصر.
وأضاف أن الدورة الجديدة، التي تعود بعد غياب دام نحو 20 عاماً، تشهد مشاركة 120 خبيراً دولياً بالإضافة إلى وفد عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن صالون "سابري"، الذي ينتظم تحت شعار "قطب إفريقي للاستثمار والابتكار"، لا يمثل مجرد فضاء تجاري تقليدي، بل منصة صناعية دولية لاستعراض قدرات الصناعة التونسية باعتبارها فضاء لـلإنتاج والابتكار والاستثمار، وتحويل الكفاءات والخبرات المحلية إلى شراكات اقتصادية وأسواق جديدة، وتعزيز التعاون القائم على تبادل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية، خاصة في ظل حضور كبار الفاعلين في مجالات الصناعة والطاقة والصيانة الصناعية والتحول الرقمي والتجهيزات الصناعية وتقنيات الصناعة 4.0، إلى جانب المؤسسات الناشئة والخبراء والمستثمرين والشركاء الدوليين.
واعتبر القيزاني أن المؤتمر الإفريقي الثامن للفحوصات غير المتلفة يمثل أبرز الفعاليات الموازية للصالون، ويتمحور حول موضوع "الذكاء الاصطناعي في خدمة مستقبل صناعي مسؤول"، بمشاركة أكثر من 600 شخص من مهندسين وباحثين وصناعيين وأصحاب قرار، موزعين على سبع جلسات مواضيعية.
ويتضمن برنامج الصالون تنظيم "الجائزة الكبرى للصيانة 2026"، التي تهدف إلى تكريم التميز في مجالي الصيانة الصناعية والميترولوجيا، وقد شهدت مشاركة 14 مؤسسة، استوفت 6 منها شروط المشاركة، للتنافس على ثلاث جوائز.
كما يتضمن البرنامج تنظيم النسخة الثانية من تحدي "MAKEATHON AFRICA by CETIME"، المفتوح أمام الطلبة والمهندسين والباحثين والصناعيين والشركات الناشئة والجمعيات المختصة والتقنيين والمبتكرين، بمشاركة 14 مشروعاً لتطوير نماذج أولية مبتكرة في مجال الصيانة التنبؤية. وستتنافس هذه المشاريع على امتداد 72 ساعة من الابتكار المكثف، بهدف رفع التحديات الصناعية المستقبلية في مجالات الصيانة التنبؤية بالذكاء الاصطناعي والحد من البصمة البيئية والميكاترونيك والأنظمة المندمجة والميترولوجيا ومراقبة الجودة.
ويستند تنظيم الصالون إلى رؤية اقتصادية وصناعية ترمي إلى مزيد دعم القطاع، من خلال تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إبراز الكفاءات والقدرات التكنولوجية التونسية، والتعريف بما يمكن أن تنتجه المؤسسات المحلية من حلول وتجهيزات ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبناء شراكات دولية مستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات التونسية والشركات الناشئة لدعم صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما يندرج الصالون ضمن توجه أوسع يرمي إلى ترسيخ موقع تونس كـقطب إقليمي وإفريقي في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وتثمين خبراتها في القطاعات الصناعية الواعدة، ولا سيما مكونات السيارات والصناعات الجوية، إلى جانب التعريف بتجربة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية في الإحاطة بالكفاءات وتطوير قدراتها ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية.
ويشار إلى أن الصالون يمتد على مساحة جملية تناهز 7 آلاف متر مربع، وتتوزع أنشطته على سبع قرى موضوعاتية تركز على عدد من المجالات، من بينها الانتقال الإيكولوجي والصيانة الصناعية والقياس والمراقبة الصناعية والصناعات الثقيلة، ولا سيما الصناعات المنجمية والبترولية وصناعة الإسمنت.
وأضاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية "سابري 2026"، أن القطاع يضم 924 مؤسسة تشغّل 10 عمال فما فوق، وتوفر 158 ألف موطن شغل مباشر وأكثر من 400 ألف موطن شغل بطريقة غير مباشرة.
كما يمثل القطاع نحو 50 بالمائة من صادرات الصناعات المعملية، مستفيداً من جاذبيته الاستثمارية بفضل التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار اللوحات الإلكترونية ومكونات السيارات والطيران الحساسة.
وأشار إلى أن المركز قد استكمل الاستعدادات اللوجستية للدورة العاشرة للصالون الدولي "سابري"، الذي ينتظم بـقصر المعارض بالكرم من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة 120 عارضاً على مساحة عرض تبلغ 3600 متر مربع، وبرمجة أكثر من ألف لقاء شراكة وجلسات للمستثمرين، بمشاركة 10 دول هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والكاميرون ومصر.
وأضاف أن الدورة الجديدة، التي تعود بعد غياب دام نحو 20 عاماً، تشهد مشاركة 120 خبيراً دولياً بالإضافة إلى وفد عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن صالون "سابري"، الذي ينتظم تحت شعار "قطب إفريقي للاستثمار والابتكار"، لا يمثل مجرد فضاء تجاري تقليدي، بل منصة صناعية دولية لاستعراض قدرات الصناعة التونسية باعتبارها فضاء لـلإنتاج والابتكار والاستثمار، وتحويل الكفاءات والخبرات المحلية إلى شراكات اقتصادية وأسواق جديدة، وتعزيز التعاون القائم على تبادل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية، خاصة في ظل حضور كبار الفاعلين في مجالات الصناعة والطاقة والصيانة الصناعية والتحول الرقمي والتجهيزات الصناعية وتقنيات الصناعة 4.0، إلى جانب المؤسسات الناشئة والخبراء والمستثمرين والشركاء الدوليين.
واعتبر القيزاني أن المؤتمر الإفريقي الثامن للفحوصات غير المتلفة يمثل أبرز الفعاليات الموازية للصالون، ويتمحور حول موضوع "الذكاء الاصطناعي في خدمة مستقبل صناعي مسؤول"، بمشاركة أكثر من 600 شخص من مهندسين وباحثين وصناعيين وأصحاب قرار، موزعين على سبع جلسات مواضيعية.
ويتضمن برنامج الصالون تنظيم "الجائزة الكبرى للصيانة 2026"، التي تهدف إلى تكريم التميز في مجالي الصيانة الصناعية والميترولوجيا، وقد شهدت مشاركة 14 مؤسسة، استوفت 6 منها شروط المشاركة، للتنافس على ثلاث جوائز.
كما يتضمن البرنامج تنظيم النسخة الثانية من تحدي "MAKEATHON AFRICA by CETIME"، المفتوح أمام الطلبة والمهندسين والباحثين والصناعيين والشركات الناشئة والجمعيات المختصة والتقنيين والمبتكرين، بمشاركة 14 مشروعاً لتطوير نماذج أولية مبتكرة في مجال الصيانة التنبؤية. وستتنافس هذه المشاريع على امتداد 72 ساعة من الابتكار المكثف، بهدف رفع التحديات الصناعية المستقبلية في مجالات الصيانة التنبؤية بالذكاء الاصطناعي والحد من البصمة البيئية والميكاترونيك والأنظمة المندمجة والميترولوجيا ومراقبة الجودة.
ويستند تنظيم الصالون إلى رؤية اقتصادية وصناعية ترمي إلى مزيد دعم القطاع، من خلال تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إبراز الكفاءات والقدرات التكنولوجية التونسية، والتعريف بما يمكن أن تنتجه المؤسسات المحلية من حلول وتجهيزات ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبناء شراكات دولية مستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات التونسية والشركات الناشئة لدعم صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما يندرج الصالون ضمن توجه أوسع يرمي إلى ترسيخ موقع تونس كـقطب إقليمي وإفريقي في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وتثمين خبراتها في القطاعات الصناعية الواعدة، ولا سيما مكونات السيارات والصناعات الجوية، إلى جانب التعريف بتجربة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية في الإحاطة بالكفاءات وتطوير قدراتها ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية.
ويشار إلى أن الصالون يمتد على مساحة جملية تناهز 7 آلاف متر مربع، وتتوزع أنشطته على سبع قرى موضوعاتية تركز على عدد من المجالات، من بينها الانتقال الإيكولوجي والصيانة الصناعية والقياس والمراقبة الصناعية والصناعات الثقيلة، ولا سيما الصناعات المنجمية والبترولية وصناعة الإسمنت.
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