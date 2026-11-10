نمو الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس بـ8.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 (المركز التقني للصناعات الميكانيكية)

أفاد المدير العام لـ، اليوم الثلاثاء، بأن قطاعفي تونس سجل نمواً بنسبةخلالوأضاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم، أن القطاع يضمتشغّل، وتوفروأكثر منكما يمثل القطاع نحومن، مستفيداً منبفضل التركيز على، على غراروأشار إلى أن المركز قد استكملللدورة العاشرة للصالون الدولي، الذي ينتظم بـمنالجاري، بمشاركةعلى مساحة عرض تبلغ، وبرمجة أكثر منوجلسات للمستثمرين، بمشاركةهيوأضاف أن الدورة الجديدة، التي تعود بعد غياب دام نحو، تشهد مشاركةبالإضافة إلى وفد عنوأوضح أن صالون، الذي ينتظم تحت شعار، لا يمثل مجرد فضاء تجاري تقليدي، بللاستعراض قدراتباعتبارها فضاء لـ، وتحويلإلى، وتعزيز التعاون القائم على تبادل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية، خاصة في ظل حضور كبار الفاعلين في مجالات، إلى جانبوالخبراء والمستثمرين والشركاء الدوليين.واعتبر القيزاني أنيمثل أبرز الفعاليات الموازية للصالون، ويتمحور حول موضوع، بمشاركة أكثر منمن مهندسين وباحثين وصناعيين وأصحاب قرار، موزعين علىويتضمن برنامج الصالون تنظيم، التي تهدف إلى تكريم التميز في مجالي، وقد شهدت مشاركة، استوفتشروط المشاركة، للتنافس علىكما يتضمن البرنامج تنظيممن تحدي، المفتوح أمام الطلبة والمهندسين والباحثين والصناعيين والشركات الناشئة والجمعيات المختصة والتقنيين والمبتكرين، بمشاركةلتطويرفي مجال. وستتنافس هذه المشاريع على امتدادمن الابتكار المكثف، بهدف رفع التحديات الصناعية المستقبلية في مجالاتويستند تنظيم الصالون إلىترمي إلى مزيد دعم القطاع، من خلال تحقيق جملة من، من بينها إبراز، والتعريف بما يمكن أن تنتجه المؤسسات المحلية من، فضلاً عنوبناء، وفتحأمام المؤسسات التونسية والشركات الناشئة لدعم صادراتها وتعزيزكما يندرج الصالون ضمن توجه أوسع يرمي إلى ترسيخ موقع تونس كـفي، وتثمين خبراتها في القطاعات الصناعية الواعدة، ولا سيما، إلى جانب التعريف بتجربة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية في الإحاطة بالكفاءات وتطوير قدراتها ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية.ويشار إلى أن الصالون يمتد على مساحة جملية تناهز، وتتوزع أنشطته علىتركز على عدد من المجالات، من بينها، ولا سيما