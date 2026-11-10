ايطاليا وتونس تسعيان الى إعطاء زخم جديد لتعاونهما في مجال النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة وازالة الكربون

تسعى تونس وإيطاليا إلى إعطاء زخم جديد لتعاونهما من خلال بحث سبل تسريع تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وإزالة الكربون، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتمويل او بشراكة مع الجانب الايطالي.وتم التعبير عن هذه التوجخ خلال لقاء جمع، امس الاثنين، بتونس، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، وسفير ايطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، مرفوقا برئيس المكتب الاقتصادي والتجاري والسكريتير الاول بالسفارة الايطالية، اندريا غيسارا، بحضور مدير العلاقات الدولية بالوكالة، حسن العقربي.وخُصّص اللقاء، ايضا، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع وشراكات جديدة من شأنها دعم تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات النظيفة والحلول المبتكرة، إلى جانب مجال الاقتصاد الدائري، حسب ما ورد على صفحة الوكالة، اليوم الثلاثاء.وفي هذا السياق، أكد الجانبان الطابع الاستراتيجي للشراكة التونسية الإيطالية، القائمة على علاقات تعاون متينة ومصالح مشتركة، مشددين على أهمية مزيد الاستثمار فيها وتطوير آلياتها وتوسيع مجالاتها، بما يتيح إطلاق مشاريع وبرامج ذات قيمة مضافة في المجالات ذات الأولوية.كما تم التأكيد على ضرورة التسريع في تنفيذ برامج العمل والأنشطة المندرجة ضمن اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجانبين، بما يساهم في تحويل محاور الشراكة إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، مع بحث سبل تطوير التعاون الثلاثي، وخاصة مع البلدان الإفريقية، من خلال تثمين الخبرات التونسية والإيطالية وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة دعم الشراكة التونسية الإيطالية وتوسيع آفاقها نحو مشاريع ذات بعد إقليمي وإفريقي، بما يعزز موقع تونس كشريك فاعل في جهود الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفق المصدر ذاته.