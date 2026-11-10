Babnet   Latest update 15:44 Tunis

ايطاليا وتونس تسعيان الى إعطاء زخم جديد لتعاونهما في مجال النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة وازالة الكربون

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af3284d9a42b9.57016139_noejkimlfpgqh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 15:19 قراءة: 1 د, 11 ث
      
تسعى تونس وإيطاليا إلى إعطاء زخم جديد لتعاونهما من خلال بحث سبل تسريع تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وإزالة الكربون، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتمويل او بشراكة مع الجانب الايطالي.


وتم التعبير عن هذه التوجخ خلال لقاء جمع، امس الاثنين، بتونس، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، وسفير ايطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، مرفوقا برئيس المكتب الاقتصادي والتجاري والسكريتير الاول بالسفارة الايطالية، اندريا غيسارا، بحضور مدير العلاقات الدولية بالوكالة، حسن العقربي.


وخُصّص اللقاء، ايضا، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع وشراكات جديدة من شأنها دعم تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات النظيفة والحلول المبتكرة، إلى جانب مجال الاقتصاد الدائري، حسب ما ورد على صفحة الوكالة، اليوم الثلاثاء.


وفي هذا السياق، أكد الجانبان الطابع الاستراتيجي للشراكة التونسية الإيطالية، القائمة على علاقات تعاون متينة ومصالح مشتركة، مشددين على أهمية مزيد الاستثمار فيها وتطوير آلياتها وتوسيع مجالاتها، بما يتيح إطلاق مشاريع وبرامج ذات قيمة مضافة في المجالات ذات الأولوية.

كما تم التأكيد على ضرورة التسريع في تنفيذ برامج العمل والأنشطة المندرجة ضمن اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجانبين، بما يساهم في تحويل محاور الشراكة إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، مع بحث سبل تطوير التعاون الثلاثي، وخاصة مع البلدان الإفريقية، من خلال تثمين الخبرات التونسية والإيطالية وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة دعم الشراكة التونسية الإيطالية وتوسيع آفاقها نحو مشاريع ذات بعد إقليمي وإفريقي، بما يعزز موقع تونس كشريك فاعل في جهود الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفق المصدر ذاته.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339449

babnet

كل الأخبار...

15:44 - جامعة تونس المنار تنظم أسبوعا دوليا للابتكار البيداغوجي بالتعاون مع جامعة بروكسل الحرة
15:24 - نمو الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس بـ8.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 (المركز التقني للصناعات الميكانيكية)
15:19 - ايطاليا وتونس تسعيان الى إعطاء زخم جديد لتعاونهما في مجال النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة وازالة الكربون
15:10 - بنزرت: ملتقى الشركاء الفاعلين بدار الشباب وادي الرومين تحت شعار "شراكة داعمة، مؤسسة فاعلة"
15:09 - دوري الأمم الأوروبية: مدرب منتخب إنقلترا يستدعي المدافع جيمس هيل لمقابلة كرواتيا
14:53 - جندوبة: تسجيل تراجع في انتاج زيتون الزيت لهذا الموسم مقارنة بالموسم المنقضي
14:34 - غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم دورة تكوينية حول الممارسات التجارية وتقنيات التفاوض
14:19 - البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة
14:06 - البنك الدولي: ضعف ديناميكية القطاع الخاص يمثل قيداً رئيسياً أمام انتشار الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (تقرير)
13:51 - مشروع الميزانية : إصلاح المؤسسات العمومية وتحديث الإدارة ومقاومة من أبرز محاور تدخلات النواب
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 | 30 جمادى الأول 1448
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:54
12:10
06:52
05:23
عيد الشجرة
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
28°-16
31°-19
26°-15
25°-16
  • Avoirs en devises 24133,1
  • (09/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37190 DT
  • (09/11)
  • 1 $ = 3,01788 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/11)     1102,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/11)   29179 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab