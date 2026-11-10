دوري الأمم الأوروبية: مدرب منتخب إنقلترا يستدعي المدافع جيمس هيل لمقابلة كرواتيا

وجه مدرب منتخب انقلترا لكرة القدم توماس توخيل الدعوة لمدافع بورنموث للالتحاق بمعسكر المنتخب بعد تأكد غياب قلبي الدفاع مارك غيهي وإزري كونسا عن مقابلة كرواتيا المقررة يوم الخميس على ملعب ويمبلي.ويحتاج منتخب "الأسود الثلاثة" الذي فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 7-0 إلى تجنب الخسارة بفارق 8 أهداف أو أكثر كي يلحق بإسبانيا إلى ربع النهائي.وانسحب غيهي من التربص بسبب إصابة تعرض لها خلال خسارة مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فوريست السبت ضمن منافسات البطولة الانقليزية الممتازة.وقرر الاتحاد الإنقليزي استدعاء مدافع نيوكاسل دان بيرن لأن مدافع أرسنال كونسا لن يكون جاهزا للمباراة كونه يواصل برنامجا خاصا للتعافي واستعادة الجاهزية البدنية على أن يكون اللاعب جاهزا للمباراة المقررة يوم الأحد أمام إسبانيا في مدريد.وتحتل إنقلترا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدوري الأمم الاوروبية لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط خلف إسبانيا المتصدرة.