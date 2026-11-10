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افتتاح "لاب غرين" للتجريب والابتكار الاخضر بجربة الخميس 12 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 16:06 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تشهد جزيرة، الخميس 12 نوفمبر 2026، افتتاح "Lab Green" للتجريب والابتكار الأخضر والذي يعد بمثابة خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار الأخضر وريادة الأعمال المستدامة الى جانب توقيع اتفاقيات الشراكة وعقد لقاءات تبادل وشراكة (B2B).


ويعتبر "Lab Green" للتجريب والابتكار الأخضر، الذي تضافرت فيه جهود وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز ريادة الأعمال الخضراء والابتكار المستدام، فضاء للتجريب وصناعة النماذج الأولية وتطوير حلول مبتكرة لدعم الانتقال البيئي.



ويتيح "Lab Green"، الذي تم إحداثه داخل محضنة المؤسسات التابعة للوكالة بجربة، ليكون محطة جديدة في دعم الابتكار الأخضر وريادة الأعمال المستدامة، لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال اختبار حلولهم وتطويرها وتحسينها.


كما يقدم خدمات مكملة لمنظومة المرافقة التي توفرها وكالة النهوض بالصناعة و التجديد ويوفر فرصا للتواصل مع الفاعلين في المنظومة وتعبئة الخبرات الفنية وبناء الشراكات والانفتاح على فرص السوق.

ويدعم هذا الفضاء، ايضا، الابتكار الأخضر والاقتصاد الدائري ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية، كما يمكن من خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي، لا سيما لفائدة الشباب والنساء.

ويطمح Lab Green إلى ان يكون مركز إشعاع إقليمي على مستوى الجنوب التونسي ومحفًزا لريادة الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري ومساهما في تحويل الابتكار الأخضر إلى رافعة للتنمية المستدامة.

يذكر ان جزيرة جربة تشهد، غدا الاربعاء، تنظيم تظاهرة Green Day (تتويج البرنامج الوطني Think Green)، ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويتضمن البرنامج التظاهرة زيارة قرية الابتكار الأخضر واكتشاف 12 مشروعاً نهائياً، الى جانب جلسات عرض المشاريع (Pitchs) أمام المستثمرين وتنظيم حفل التكريم.

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