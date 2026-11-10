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بن عروس: استئناف أشغال إنجاز وتهيئة المسلك الصحي بفوشانة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 19:04 قراءة: 0 د, 53 ث
      
استؤنفت أشغال إنجاز وتهيئة المسلك الصحي بفوشانة من ولاية بن عروس، حيث شرعت مقاولة جديدة مكلّفة بالأشغال في أعمال التبليط للمسارات، وفي القيام بالاعمال التحضيرية، وتهيئة المساحات المخصّصة للفضاءات الخضراء.
وأعلنت بلدية فوشانة، في وقت سابق، استئناف العمل بالموقع، الذي كان يُعرف بأرض ديوان الحبوب، وحدّدت مدة الاشغال المبرمجة، التي انطلقت خلال الشهر المنقضي وفق المخطط الفني الجديد للمشروع، بـ 180 يوما.

وشهد المشروع فترة توقف طويلة نسبيا بعد انطلاقته الأولى سنة 2022 بسبب إشكاليات ارتبطت بالإنجاز، وإعادة تحيين التكلفة والنموذج الفني للمشروع، وهو ما استدعى إعادة دراسة ملف "إتمام الأشغال" والمصادقة عليه في صيغته الجديدة من قِبل اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية بن عروس.
ومن المنتظر أن يشمل المخطّط الفني للمشروع جملة من المكوّنات والمرافق التي ستجعل منه فضاء رياضيا وترفيهيا عائليا متكاملا، يشمل ممرا مهيأ ومخصّصا لممارسة رياضتي المشي والجري، ومصمّما بمواد تمنع الانزلاق، وتتحمل العوامل الطبيعية، و منطقة مفتوحة مجهزة ومهيأة للأنشطة الرياضية الخارجية، لتشجيع كافة الفئات العمرية على ممارسة الرياضة ومرافق ترفيهية وعائلية تشمل فضاءات ترفيهية للألعاب مجهزة وآمنة للأطفال، الى جانب مساحات خضراء ممتدة على طول المسلك وأماكن استراحة عائلية وعدّة مرافق أخرى.

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