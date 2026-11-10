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جندوبة: تسجيل تراجع في انتاج زيتون الزيت لهذا الموسم مقارنة بالموسم المنقضي

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 14:53 قراءة: 0 د, 48 ث
      
سجّل انتاج زيتون الزيت لهذا الموسم بولاية جندوبة، تراجعا ب36.7 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، وفق تقرير صادر عن دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع (9300 طن للموسم الحالي مقابل 11700 طن للموسم المنقضي)، الى التقلبات المناخية التي وصفت بالشديدة والتي عرفتها الجهة في فترة الازهار، وفق ذات المصدر.

ويتوقع ان يفوق انتاج زيتون الزيت بولاية جندوبة لهذا الموسم 9300 طن وهو ما يعادل نحو1580 طنا من زيت الزيتون.
وتبلغ المساحات الغروسة زيتونا نحو 30 الف هكتار موزعة بشكل متفاوت بين مختلف المعتمديات، حيث تتصدر معتمديتي بلطة بوعوان وغار الدماء اللائحة بنحو 16 بالمائة لكل واحدة من اجمالي الإنتاج الجهوي، فيما تتذيل معتمدية وادي مليز اللائحة بنحو 6.7 بالمائة.

وتبلغ طاقة تخزين زيت الزيتون بولاية جندوبة  نحو 2671 طنا وتتوفر الجهة على 13 معصرة  زيت.
يشار الى أنّ دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، قدّمت الاسبوع المنقضي بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة شمتو من معتمدية وادي مليز، عرضا حول الانتاج في اطار افتتاح  موسم  الجني.

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