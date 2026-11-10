استأنفت، اليوم الثلاثاء، أشغالها بحضور رئيسوأعضاء من الحكومة ووفود مرافقة لهم، لمواصلة عرض ومناقشةوتركزت مداخلات النواب، فيمن النقاشات، على جملة من الملفات، أبرزها، و، و، و، إلى جانب معالجةالتي تعيقوتغذيوفي هذا السياق، أشار النائبإلى النجاحات التي حققتهافي مجال، معتبراً أن الجهود ينبغي أن تتواصل للتصدي لما وصفه بـودعا إلى، مع إخضاع أدائهم للرقابة من قبل، مطالباً بـبما يساهم، وفق تقديره، في تحسين. كما حذر من، مؤكداً تمسك البلاد بـمن جهته، اعتبر النائبأنالذي عرضته رئيسة الحكومة يستوجب، تنطلق من، مشيراً إلى أن البيان لم يتضمنوشدد على أنتقتضي تحويلمن شأنها دفعوخلقوفي ما يتعلق بـ، دعا النائبإلىمن خلال، وإعادة هيكلةواعتبر أنتمثل مدخلاً لـوتغذي، مؤكداً أن تنفيذ مشروع ميزانية الدولة يستوجب، بالتوازي مع مراجعةوإعادة هيكلةوفي، دعا النائبإلى تذليلالتي تعترض، وتفعيللفائدة من طالت بطالتهم، مطالباً الحكومة بتقديمبشأن أسباب تعطل تنفيذه.أما في ما يتعلق بـ، فقد أكد النائبضرورة تحويلإلى، داعياً الدولة إلىواعتبر أنمن بين العوامل التي تدفع إلى توسع، مشدداً على أهميةلتيسير إدماج الناشطين في هذا الاقتصاد ضمنوفي محور، أكدت النائبةأهمية، داعية الحكومة إلى وضعلتنفيذ مقتضياتها، باعتبار ارتباطها بـكما دعا النائب، خلال، إلى إرساءلبناء، من خلال تشريك جميع التونسيين في عملية