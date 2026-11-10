البنك الدولي: ضعف ديناميكية القطاع الخاص يمثل قيداً رئيسياً أمام انتشار الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (تقرير)

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يمثلقيداً رئيسياً أمام انتشارفي منطقةوأفغانستان وباكستان، حيث تستثمر الشركات وتبتكر بدرجة أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المماثلة من حيث مستوى الدخل.ولم تقدم سوىمن الشركات منتجاً أو خدمة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنسبةفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، وفق ما ورد في تقريرالصادر فيعنتحت عنوانولم تستثمر فيسوىمن الشركات، بينما تقدم أقل منتدريباً رسمياً للعاملين لديها، وهي نسب تقل كثيراً عن المعدلات المقابلة البالغةعلى التوالي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خارج المنطقة.وأضاف التقرير أن، التي تستأثر بما يُقدَّر بنحومنفي أنحاء المنطقة، يحد منويضعف حوافز الشركات الخاصة على. وتتفاقم هذه المشكلات بفعل، ويرىمن الشركات في الاقتصادات منخفضة الدخل ومن الشركات في الاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة أن الفساد وعدم الاستقرار منوأكد التقرير أن قطاعاً خاصاً يعاني بصورة مزمنة منفي رأس المال والموارد البشرية والمنتجات الجديدة، لا يتمتع بوضع يؤهله للاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم فإنيعدلنجاح أييقودها الذكاء الاصطناعي.وشدد على أنلم يعد تكنولوجيا مستقبلية، بل أصبح بالفعل يعيد تشكيلفي الوقت الراهن. وأضاف أن انتشاره ينطوي على فرص، أجل، لكنه يثير أيضاً مخاوف بشأنفي الأجل القريب، والقائمة على الذكاء الاصطناعي ووبالنسبة للمنطقة، لم يعد السؤال عن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي، بقدرفي أنحاء المنطقة، وما إذا كانتستستفيد من مكاسبه.وتتفاوتمع إدارة مخاطره تفاوتاً كبيراً بين بلدان المنطقة. فالمنطقة لا تشهدفي مجال الذكاء الاصطناعي، بلتسير بسرعات متفاوتة للغاية.ولاحظ التقرير أنه مع توجهإلى ترسيخ مكانتهما كبلدين منتجين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فهما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان يحتلان مرتبةً بينعلى مستوى العالم في كل من، فإن الاقتصادات متوسطة الدخل، مثل، تجمع بينلكنها لا تزال تواجهولاحظت الوثيقة ذاتها أنه على الرغم من تأثيرسلباً على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، لا تزالآخذة في الظهور. فبعض البلدان النامية المستوردة للنفط، من بينها، تعمل على توسيع صادراتها من، وهو اتجاه يتسق مع التحول التدريجي نحو أنشطة تعتمد بشكل أكبر علىومشاركة أوسع فيوبات كل منمن أبرز بلدان المنطقة تصديراً ل. كما تستثمر عدة اقتصادات خليجية، ولا سيما، بكثافة في. ولا تزال هذه الاتجاهات محدودة بحيث لا تكفي لتعويض، لكنها تبرز أن آفاق النمو في المنطقة على المدى الطويل لا تقتصر علىواعتبر التقرير أنبين بلدان المنطقة يمثل إحدى أهمفي المنطقة. فلا يحتاج كل بلد إلى بناء جميع مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي بصورة منفردة. ومن شأن، وإنشاءوإقامةوتنسيقأن يتيح للبلدان الاستفادة من القدرات التي جرى تطويرها في بلدان أخرى في المنطقة.ويكتسب التعاون أهمية خاصة في مجال، حيث إن تجميع البيانات والخبرات والاستثمارات فيوغيرها من اللغات المحلية من شأنه أن يخفضلتطوير تطبيقات تناسب السياقات المحلية.وفي جميع مجموعات البلدان، ينبغي أن يكون الهدف واحداً، ألا وهو ضمان أن يصبحأداة لتعزيزعلى نطاق واسع وتحسين الخدمات، لا عاملاً يؤدي إلى اتساع