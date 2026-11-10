أستاذ جامعي: الحجم الجملي للميزانية المقدّر بـ82,4 مليار د، لا يقتصر على النفقات بل يشمل تسديد الديون والحاجيات التمويلية

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التمييز بين عجز الميزانية والحاجيات التمويلية



ثقل النفقات الجارية يحدّ من هامش التدخل



الاقتراض الداخلي ومخاطر مزاحمة تمويل المؤسسات



النمو الاقتصادي شرط أساسي لاستدامة المالية العمومية



توسيع القاعدة الجبائية بدل الاقتصار على الترفيع في الضرائب



– أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد،، أن القراءة الاقتصادية السليمة لمشروع ميزانية الدولة لسنةتقتضي التمييز بين، معتبراً أن الخلط بين هذه المفاهيم قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن الوضعية الحقيقية للمالية العمومية.وأوضح بن عيسى، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن، المقدّر بـ، لا يمثل نفقات التسيير والتنمية فقط، بل يشمل كذلك المبالغ المخصصةويأتي تصريح بن عيسى في وقت شرع فيه البرلمان، بداية من أمس الاثنين، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة للسنة القادمة في جلسة عامة مشتركة بينوبيّن أنتُقدّر بنحو، مقابلفي حدود، منها، و، إضافة إلىوأشار إلى أن، المتأتية أساساً من المداخيل الجبائية وغير الجبائية، تغطي نحومن نفقات الميزانية، أي ما يقاربتنفقها الدولة، في حين يتعين تأمين الجزء المتبقي من خلالوأضاف أنتتأتى أساساً من الضرائب والأداءات المباشرة وغير المباشرة، في حين تشملعائدات وأتاوات ومداخيل مختلفة، على غرارعبر الأراضي التونسية.واعتبر أن هذه الأرقام تبرز قدرة الدولة على تمويل جانب مهم من نفقاتها بمواردها الذاتية، لكنها تكشف في المقابل عنتستوجب تعبئة موارد تمويل سنوية.وشدد بن عيسى على ضرورة التمييز بين، موضحاً أنيقدر، وفق الأرقام الواردة بمشروع قانون المالية، بنحو، في حين تبلغوفسّر هذا الفارق بأن الدولة لا تقترض فقط لتغطية العجز السنوي، بل تحتاج أيضاً إلى تعبئة موارديحل أجل استحقاقها، والمقدّرة سنةبنحو، فضلاً عن القروض والتسبقات الصافية للخزينة.وأكد أن جزءاً مهماً منيُخصص بالتالي، وليس بالضرورة لتمويل نفقات إضافية، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين التدفقات المالية المرتبطة بتسيير الميزانية وتلك المرتبطة بإدارة الدين العمومي.واعتبر أن تقييم وضعية المديونية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاقتراض، بل يجب أن يشمل أيضاً، ومدى مساهمته في تمويل الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.وفي تحليله لتركيبة النفقات العمومية، أشار بن عيسى إلى أنالمقدّرة بنحو، والبالغة حوالي، تمثلان معاً قرابةمن إجمالي نفقات ميزانية الدولة.وأوضح أن هذا الثقل النسبييحدّ منالمتاح للسلطات العمومية، خاصة في ما يتعلق بتعزيزوتطويروتحسينوأضاف أن الإشكال لا يكمن بالضرورة في حجم هذه النفقات في حد ذاته، بل في مدى، مشدداً على أهمية تحسينوتوجيهبصورة أكثر نجاعة وعدالة، بما يضمن حماية الفئات الهشة مع الحد من الهدر.وفي ما يتعلق بهيكلة التمويل، بيّن الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أن مشروع ميزانيةيبرمجفي حدود، مقابل، بما يجعليمثل نحومن إجمالي القروض الجديدة المبرمجة.واعتبر أن الاعتماد المتزايد علىقد يساهم في الحد من التعرض المباشر لمخاطرالمرتبطة بالديون الخارجية، لكنه يطرح في المقابل إشكاليةفي النفاذ إلى الموارد المالية المتاحة.وأوضح أن توجيه جانب مهم مننحو تمويل حاجيات الخزينة قد يقلّص، في ظروف معينة، الموارد المتاحة لتمويل، خاصة، بما قد يؤثر فيوشدد في هذا السياق على ضرورة إرساء توازن بين متطلبات تمويل الدولة والمحافظة على قدرة المنظومة البنكية على تمويل الاقتصاد المنتج، مع العمل علىوتطويروتعبئةوفي قراءته لفرضيات مشروع الميزانية، أشار بن عيسى إلى أن تحقيق نسبةفي حدوديظل عنصراً مهماً في تحسين التوازنات المالية، باعتبار أن النمو يساهم فيوالرفع من الموارد الذاتية للدولة.غير أنه أكد أنلا تتوقف فقط على التحكم في العجز، بل ترتبط كذلك بالفارق بين، إلى جانب تطوروأوضح أن ارتفاعبوتيرة تفوق متوسط كلفة الدين من شأنه، مع ثبات العوامل الأخرى، أن يساهم في تخفيف عبء المديونية مقارنة بحجم الاقتصاد، في حين أن استمرار كلفة التمويل عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع نمو ضعيف، قد يزيد من صعوبة التحكم في الدين العمومي.واعتبر أن بلوغمستويات مرتفعة يفرض اعتمادتقوم على التحكم التدريجي في العجز، وتحسين مردودية الإنفاق، ودفع الاستثمار والإنتاجية، بدل الاقتصار على تعبئة موارد اقتراض إضافية.وأكد بن عيسى أن تحسين موارد الدولة لا ينبغي أن يقوم حصرياً على، بل يتطلب بالأساسوالحد منوإدماجوتحسينوأضاف أن دعموتسهيلوخلقتمثل جميعها عوامل أساسية لزيادة الموارد الجبائية بصورة مستدامة، دون إثقال كاهل المؤسسات المنظمة والأجراء بمزيد من الأعباء.ولتبسيط هذه الآليات، شبّه الأستاذ الجامعي في الاقتصادبـ، التي يتعين عليها التمييز بين مداخيلها المنتظمة ومصاريفها الجارية، من جهة، وبين القروض الجديدة وأقساط الديون السابقة التي يحل أجل سدادها، من جهة أخرى، مع الإشارة إلى أن الدولة تتميز عن الأسرة بقدرتها على تعبئة الموارد الجبائية والتأثير في النشاط الاقتصادي من خلال سياساتها العمومية.وخلص بن عيسى إلى أنلا يكمن فقط في مقدار ما تقترضه الدولة، بل في، ومدى قدرتها على تحويل الإنفاق العمومي والتمويل إلىترفع نسق النمو وتوسّع القاعدة الجبائية وتخلق مواطن الشغل، بما يساهم تدريجياً فيوالحد من