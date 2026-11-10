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جامعة تونس المنار تنظم أسبوعا دوليا للابتكار البيداغوجي بالتعاون مع جامعة بروكسل الحرة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 15:44 قراءة: 0 د, 59 ث
      
افتتحت، جامعة تونس المنار، يوم أمس الاثنين، الأسبوع الدولي للابتكار البيداغوجي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار، الذي يتواصل إلى غاية 14 نوفمبر الجاري، في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون مع جامعة بروكسل الحرة ببلجيكا (ULB).


وتهدف هذه التظاهرة التي أشرف على افتتاحها رئيس الجامعة، المعز شفرة، إلى تطوير المهارات البيداغوجية للمدرسين الجامعيين ومساعدتهم على اعتماد أساليب تعليمية حديثة تقوم على التفاعل وإشراك الطلبة في عملية التعلم، وفق ما أفادت به الجامعة.


ويتضمن البرنامج تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل يؤثثها الخبير بجامعة بروكسل الحرة في تكنولوجيات التعليم والذكاء الاصطناعي، ليبيرات نتباشيراكاندي، بمشاركة مجموعة من الأكاديميات التونسيات الحاصلات على شهادات في البيداغوجيا الجامعية من المؤسسة البلجيكية.


وتتناول الأنشطة التكوينية ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بتطوير أساليب التدريس من خلال اعتماد القسم المعكوس والتعلم القائم على المشاريع والعمل التشاركي فيما يركز الثاني على توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم ولا سيما تطوير التعليم الهجين واستغلال منصة "مودل" وإنتاج موارد تعليمية تفاعلية.

ويخصص المحور الثالث لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تصميم الأنشطة البيداغوجية وتكييف مسارات التعلم مع احتياجات الطلبة مع التأكيد على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات.

ومن المنتظر أن تسند شهادات تكوين إلى المدرسين الذين يستكملون كامل البرنامج، الممتد على ستة أيام.

رصد

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