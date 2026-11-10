تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027: مدرب المنتخب المصري يكشف عن القائمة التي ستلاقي مالاوي

التشكيلة الكاملة للمنتخب المصري



كشف مدرب المنتخب المصري الجديد، علي ماهر، عن القائمة التي ستواجه منتخب مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027 لكرة القدم.وشهدت القائمة عودة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي وثنائي الزمالك محمود حمدي "الونش" ومحمد شحاتة، بالإضافة إلى ضم مهاجم مودرن سبورت محمود ممدوح للمرة الأولى.وجاء قائد المنتخب ومهاجم طرابزون سبور التركي، محمد صلاح، على رأس القائمة التي شهدت أيضاً عودة محمود حسن "تريزيغيه" (الرياض السعودي) وناصر ماهر (بيراميدز).وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عيّن ماهر مدرباً جديداً للمنتخب، يوم السبت الماضي، خلفاً لحسام حسن الذي تمت إقالته بعد جدل كبير حول أمور انضباطية في الأيام الأخيرة.ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا التي تقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا الصيف المقبل، برصيد 4 نقاط.ومن المنتظر أن يستضيف مالاوي بالقاهرة في 13 نوفمبر الجاري قبل أن يلتقيا مجدداً في ليلونغوي بعدها بأربعة أيام.: محمد الشناوي (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد علاء (سيراميكا كليوباترا).: محمود حمدي "الونش" (الزمالك)، حسام عبدالمجيد (لودوغوريتس رازغراد البلغاري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، محمد عبدالمنعم (نيس الفرنسي)، محمود مرعي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، كريم حافظ (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك)، طارق علاء (زد المصري).: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود صابر (بيراميدز)، محمد شحاتة (الزمالك)، ناصر ماهر (بيراميدز)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، محمود حسن "تريزيغيه" (الرياض السعودي)، أحمد سيد "زيزو" (الأهلي)، هيثم حسن (سلتيك الاسكتلندي).: محمد صلاح (طرابزون سبور التركي)، عمر مرموش (توتنهام الإنقليزي)، حمزة عبدالكريم (برشلونة الإسباني)، محمود ممدوح (مودرن سبورت).