البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة

تدور يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وفق البرنامج التالي:: النادي الأفريقي – نجم حلق الوادي: النجم الرادسي – النادي الصفاقسي: الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان: الملعب النابلي – النجم الساحلي: شبيبة المنازه – اتحاد الأنصار: الدالية الرياضية بقرمبالية – النادي الرياضي بجمام سوسة