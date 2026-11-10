البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة
تدور يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وفق البرنامج التالي:
- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – نجم حلق الوادي
- قاعة بوهيمة برادس – الساعة 17:00: النجم الرادسي – النادي الصفاقسي
- قاعة محمد المزالي بالمنستير – الساعة 17:30: الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
- قاعة بئر شلوف – الساعة 18:00: الملعب النابلي – النجم الساحلي
- قاعة المنزه السابع – الساعة 18:00: شبيبة المنازه – اتحاد الأنصار
- قاعة قرمبالية – الساعة 18:00: الدالية الرياضية بقرمبالية – النادي الرياضي بجمام سوسة
- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – نجم حلق الوادي
- قاعة بوهيمة برادس – الساعة 17:00: النجم الرادسي – النادي الصفاقسي
- قاعة محمد المزالي بالمنستير – الساعة 17:30: الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
- قاعة بئر شلوف – الساعة 18:00: الملعب النابلي – النجم الساحلي
- قاعة المنزه السابع – الساعة 18:00: شبيبة المنازه – اتحاد الأنصار
- قاعة قرمبالية – الساعة 18:00: الدالية الرياضية بقرمبالية – النادي الرياضي بجمام سوسة
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