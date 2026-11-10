غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم دورة تكوينية حول الممارسات التجارية وتقنيات التفاوض

تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمقرها بالعاصمة، دورة تكوينية في مجال الممارسات التجارية وتقنيات التفاوض.وتهدف هذه الدورة إلى تطوير المهارات التجارية للمشاركين وتمكينهم من التحكم في مختلف مراحل عملية البيع وتحسين أساليب التعامل مع الحرفاء.ويتضمن البرنامج التكويني محاور تتعلق بإعداد استراتيجيات التفاوض وتحديد هامش المناورة والتعرف على الحاجيات الفعلية للحرفاء وتكييف أساليب التواصل فضلا عن التعامل مع الاعتراضات وإتقان تقنيات إتمام عمليات البيع بما يعزز الثقة والعلاقات التجارية المستدامة.وتندرج هذه المبادرة في إطار التكوين المستمر الرامي إلى دعم الكفاءات المهنية وتعزيز قدرات المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في المجال التجاري.