وزارة التجهيز ترصد 5,07 مليون دينار لصيانة منشآت تصريف مياه الأمطار بولايات تونس الكبرى خلال 2026

تحيين منهجية الدراسات ومراعاة التغيرات المناخية



مشاريع لحماية المدن من الفيضانات



برنامج دوري للصيانة الوقائية



تنسيق مع البلديات والديوان الوطني للتطهير



رصدت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات بقيمة 5,07 مليون دينار خلال سنة 2026 لأشغال صيانة منشآت تصريف مياه الأمطار وجهر وتنظيف الأودية والطرقات المرقمة ومعالجة النقاط السوداء والزرقاء بولايات تونس الكبرى الأربع، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والوقاية من مخاطر الفيضانات.وأفادت الوزارة، في رد كتابي على سؤال تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب سناء بن المبروك حول منظومة تصريف مياه الأمطار وحماية تونس الكبرى من مخاطر الفيضانات، بأن الاعتمادات المرصودة تتوزع بين 3,7 مليون دينار لأشغال الجهر والتنظيف والنظافة على الطرقات المرقمة بولايات تونس الكبرى الأربع، فضلاً عن أشغال الجهر المسندة إلى المؤسسات الصغرى للصيانة، و1,37 مليون دينار لمعالجة النقاط السوداء والزرقاء.وبخصوص الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لحماية المدن والمناطق المهددة بالفيضانات، أوضحت الوزارة أنها انطلقت في تحيين منهجية الدراسات الخاصة بالفيضانات وتصريف مياه الأمطار، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والأمطار الشديدة، وذلك من خلال الدراسة الجاري إعدادها والمتمثلة في "دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات في تونس".وتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الوضع الحالي للتصرف في مخاطر الفيضانات، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر، وإعداد قاعدة بيانات رقمية للمناطق القابلة للفيضانات، ووضع أولويات للتدخل على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن إعداد أدوات للمساعدة على اتخاذ القرار والتدخل عند الفيضانات.وفي ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة والمتواصلة، تتولى مصالح الوزارة إنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات بتونس الكبرى، تشمل مشروع حماية مناطق بتونس الشمالية الشرقية، ويضم أريانة وسكرة ورواد ومنطقة المنهيلة، وتهيئة وادي قرب ورويس وتهيئة وادي الطابق بالمرسى والكرم، ضمن قرض ممول عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.كما تشمل المشاريع حماية منطقة الحرارية من الفيضانات بكلفة 10 ملايين دينار، وحماية سيدي حسين من الفيضانات بكلفة 19 مليون دينار.وتتضمن المشاريع أيضاً برمجة تهيئة وادي قرانة على مستوى مدينة منوبة بكلفة 40 مليون دينار، ومن المؤمل الإعلان عن طلب العروض قبل موفى سنة 2026.كما تم اقتراح مشروع لحماية تونس الكبرى من الفيضانات بكلفة 200 مليون دينار، وهو حالياً بصدد البحث عن ممول لإنجازه، علماً أنه مدرج ضمن مخطط التنمية 2026-2030.وبخصوص برنامج الوزارة لصيانة الطرقات وشبكات تصريف مياه الأمطار، تعتمد وزارة التجهيز والإسكان برنامجاً دورياً للصيانة الوقائية والاستعداد لموسم الأمطار، حيث تقوم مصالح الوزارة بصفة دورية بجهر وتنظيف الأودية ومنشآت حماية المدن من الفيضانات، في إطار صفقات إطارية معدة في الغرض بكل من ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس.وأكدت الوزارة أنه يتم سنوياً اعتماد برنامج وقائي لجهر الخنادق والمنشآت المائية وتنظيف مجاري الأودية تحت المنشآت الفنية على الطرقات المرقمة، ينجز قبل موسم الأمطار من قبل الإدارات الجهوية للتجهيز، عن طريق المقاولات والمؤسسات الصغرى للصيانة والإنجاز المباشر.كما تشمل الاعتمادات المرصودة لمعالجة النقاط السوداء والزرقاء بتونس الكبرى ربط المنشآت بشبكات تصريف مياه الأمطار وإنجاز قنوات وخنادق مبطنة وتغطيتها، على غرار إنجاز قناة بالخرسانة المسلحة بطول 200 متر لتصريف مياه الأمطار بمحول الطريق الوطنية رقم 8 بالنقطة الكيلومترية 6,3.ويتم التنسيق في هذا الإطار مع البلديات والديوان الوطني للتطهير في إطار اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، مع وضع فرق تدخل ومعدات الإدارات الجهوية للتجهيز على ذمة هذه اللجان للتدخل خلال موسم الأمطار.ومن جهتها تعد المصالح الجهوية بتونس الكبرى برنامجاً سنوياً لجهر وتنظيف منشآت تصريف مياه الأمطار على الطرقات المرقمة والمسالك الريفية الراجعة لها بالنظر، ينطلق إنجازه قبل موسم الأمطار، ويشمل صيانة الطرقات والمنشآت الموجودة عليها وإصلاح الأضرار الناتجة عن الأمطار والفيضانات، وصيانة الجسور والمعابر والمنشآت المائية، والجهر والتنظيف، وتنظيف حواشي الطرقات، ومعالجة النقاط التي يمكن أن تعيق تدفق مياه الأمطار.