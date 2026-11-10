تونس تشارك بخمس مؤسسات في صالون ليبيا الدولي للإنشاءات بطرابلس

تشارك تونس بخمس مؤسسات في فعاليات صالون ليبيا الدولي للإنشاءات 2026، الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري، وذلك بمبادرة من مركز النهوض بالصادرات، بهدف تعزيز تموقع المؤسسات التونسية بالسوق الليبية ودعم صادراتها وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العامة والهندسة والبنية التحتية.وتندرج هذه المشاركة، التي يؤمّنها المركز عبر مكتبه بطرابلس وبإشراف سفارة الجمهورية التونسية بليبيا، ضمن خدمات مرافقة المؤسسات التونسية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتيسير تواصلها مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، بما يتيح لها استكشاف فرص الأعمال والتعريف بخبراتها ومنتجاتها وخدماتها والاستفادة من المشاريع والاحتياجات المتنامية للسوق الليبية في مجالات البناء والتعمير وإعادة تأهيل البنية التحتية، وفق دار المصدّر.وتشهد هذه الدورة مشاركة 123 شركة تمثل عددا من البلدان، من بينها تونس وإيطاليا ومصر وتركيا، إلى جانب ليبيا البلد المنظم، كما يتضمن برنامج الصالون سلسلة من المحاضرات والورشات العلمية يؤثثها خبراء ليبيون ودوليون لبحث تطورات قطاع الإنشاءات وآفاقه.ويمتد الجناح الوطني التونسي على مساحة 66 مترا مربعا، وقد حظي بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة الذي اشرف على الافتتاح الرسمي للصالون.ويضم الجناح خمس مؤسسات تونسية تنشط في مجالات الهندسة المعمارية والمقاولات العقارية وإنجاز المنشآت الصناعية والصحية والسياحية والبنية التحتية، فضلا عن تصنيع وتسويق منتجات الجبس والإسمنت اللاصق والمواد الكهربائية والعوازل.وتعرض المؤسسات المشاركة مجموعة من منتجاتها وخدماتها ضمن فضاء عرض أُعدّ وفق مقاربة مهنية تبرز تنوع اختصاصاتها وقدراتها الفنية والتقنية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة للتعريف بالكفاءات والخبرات التونسية وتعزيز التواصل المباشر مع المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين الليبيين واستكشاف فرص التعاون والمساهمة في المشاريع المرتبطة بالبناء والتطوير العمراني والمنشآت الصناعية والخدماتية.وتكتسي هذه المشاركة أهمية بالنظر إلى ما يتيحه السوق الليبية من فرص للمؤسسات التونسية، بحكم القرب الجغرافي وتكامل القدرات والخبرات، فضلا عن الطلب المتزايد على مواد البناء والخدمات الهندسية وأشغال التهيئة والبنية التحتية، حسب المصدر ذاتها.