بطولة الرابطة الثانية: مجدي الراشدي مدرباً جديداً للملعب القابسي

أعلن الملعب القابسي، المنتمي إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعيين مجدي الراشدي مدرباً جديداً لفريق أكابر كرة القدم.وكانت هيئة الملعب القابسي قد قررت في وقت سابق فكّ الارتباط التعاقدي بالتراضي مع المدرب صابر الطرابلسي، قبل أن تتجه نحو التعاقد مع الراشدي للإشراف على الفريق في المرحلة المقبلة.يُذكر أن الملعب القابسي يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب العام للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.واكتفى فريق "الستيدة" بالتعادل على أرضية ميدانه بنتيجة (1-1) مع القلعة الرياضية خلال الجولة المنقضية لسباق البطولة، على أن يواجه اتحاد قصور الساف يوم الأحد القادم برسم الجولة الثامنة.