تونس-ليبيا: المبادلات التجارية ترتفع بنسبة 26.54 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026

بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نحو 2560 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 26.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو السوق الليبية 1801 مليون دينار.وحسب مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، توزعت الصادرات التونسية نحو ليبيا حسب القطاعات على ثلاثة مكونات رئيسية، استحوذ قطاع الصناعات المختلفة على الحصة الأكبر بنسبة 37.8%، يليه قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 31.2%، ثم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 29.7%.ويتصدر الإسمنت قائمة أبرز المنتجات التونسية المصدّرة إلى ليبيا بقيمة 204.4 مليون دينار، تليه الأدوية بقيمة 51.7 مليون دينار، ثم الأوراق الصحية وحفاظات الأطفال بقيمة 46.2 مليون دينار، والمناديل الورقية ومستلزمات النظافة بقيمة 38 مليون دينار، فالشامبو بقيمة 34.6 مليون دينار.وأكد مركز النهوض بالصادرات أن هذه المؤشرات تعكس المكانة التي تحتلها السوق الليبية ضمن الوجهات التصديرية التونسية، كما تبرز أهمية مواصلة تكثيف المبادرات الترويجية والتجارية الموجهة إليها، بما يدعم حضور المؤسسات التونسية ويوسع قاعدة صادراتها، ويعزز فرص إقامة شراكات اقتصادية مستدامة بين الفاعلين من البلدين.