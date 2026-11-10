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المستشفى الجهوي بالمحرس ينطلق في اعتماد منظومة رقمية للتصرف في الموارد البشرية

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 09:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
انطلق المستشفى الجهوي بالمحرس، أمس الاثنين، في اعتماد منظومة معلوماتية للتصرف في الموارد البشرية (SIRH)، مرتبطة بمنظومة "إنصاف"، وذلك في إطار توجهات وزارة الصحة الرامية إلى رقمنة الإدارة وتحديث أساليب التصرف في الموارد البشرية وتطوير الخدمات الإدارية.


وتهدف هذه الخطوة، وفق بلاغ للمستشفى الجهوي بالمحرس، إلى رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات من خلال الانتقال التدريجي من المعالجة الورقية إلى المعالجة الرقمية للمعطيات الشخصية والإدارية، بما يمكن الأعوان من تقديم مطالبهم ومتابعتها إلكترونياً في ظروف تتسم بالسرعة والنجاعة والشفافية.


وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز التحول الرقمي بالمؤسسات الصحية العمومية وتطوير آليات التصرف الإداري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير التعاملات لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بالمؤسسة.

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