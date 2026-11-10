بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة التاسعة
تدور يوم السبت 14 نوفمبر الجاري مباريات الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (منقح)، وفق البرنامج التالي:
- القاعة المتعددة الاختصاصات برادس – الساعة 15:00: الترجي الرياضي – النجم الساحلي
- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – بعث بني خيار
- قاعة المكنين – الساعة 15:00: سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت
- قاعة الهادي خفشة – الساعة 15:00: المنزه الرياضي – مكارم المهدية
- قاعة جمال – الساعة 17:00: نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات
- قاعة منزل تميم – الساعة 17:00: الاتحاد التميمي – نسر طبلبة
- القاعة المتعددة الاختصاصات برادس – الساعة 15:00: الترجي الرياضي – النجم الساحلي
- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – بعث بني خيار
- قاعة المكنين – الساعة 15:00: سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت
- قاعة الهادي خفشة – الساعة 15:00: المنزه الرياضي – مكارم المهدية
- قاعة جمال – الساعة 17:00: نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات
- قاعة منزل تميم – الساعة 17:00: الاتحاد التميمي – نسر طبلبة
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