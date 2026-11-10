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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة التاسعة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 09:28 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تدور يوم السبت 14 نوفمبر الجاري مباريات الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (منقح)، وفق البرنامج التالي:


- القاعة المتعددة الاختصاصات برادس – الساعة 15:00: الترجي الرياضي – النجم الساحلي
- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – بعث بني خيار

- قاعة المكنين – الساعة 15:00: سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت
- قاعة الهادي خفشة – الساعة 15:00: المنزه الرياضي – مكارم المهدية

- قاعة جمال – الساعة 17:00: نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات
- قاعة منزل تميم – الساعة 17:00: الاتحاد التميمي – نسر طبلبة

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