مفتي الجمهورية: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 مفتتح شهر جمادى الثانية 1448هـ

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، الشيخ هشام بن محمود، أن يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الثانية 1448هـ، وذلك عملاً بالرؤية واستئناساً بالحساب.وأوضح مفتي الجمهورية، في بلاغ صادر عنه ، أن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الأولى.وتوجّه مفتي الجمهورية بالدعاء بأن يكون طالع هذا الشهر المبارك طالع خير وغيث نافع وأمان وأمن على تونس وعلى العالمين العربي والإسلامي والإنسانية قاطبة.