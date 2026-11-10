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بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 09:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تدور يوم السبت 14 نوفمبر الجاري مباريات الجولة الرابعة من منافسات القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:


المجموعة الأولى

- قاعة جلال غرب المرسى – الساعة 16:00: مستقبل المرسى – اتحاد قرطاج

- قصر الرياضة بالمنزه – الساعة 18:00: الترجي الرياضي – فتح حمام الأغزاز
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 16:00: النادي الصفاقسي – سعيدية سيدي بوسعيد


المجموعة الثانية

- قاعة مساكن – الساعة 18:00: النجم الساحلي – نادي حمام الأنف
- قاعة بوسالم – الساعة 16:00: مولودية بوسالم – اتحاد النقل الصفاقسي
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 14:00: اتصالات صفاقس – الأولمبي القليبي

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