بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة

المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



تدور يوم السبت 14 نوفمبر الجاري مباريات الجولة الرابعة من منافسات القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:: مستقبل المرسى – اتحاد قرطاج: الترجي الرياضي – فتح حمام الأغزاز: النادي الصفاقسي – سعيدية سيدي بوسعيد: النجم الساحلي – نادي حمام الأنف: مولودية بوسالم – اتحاد النقل الصفاقسي: اتصالات صفاقس – الأولمبي القليبي