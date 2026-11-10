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كأس الكنفدرالية الأفريقية: شباب بلوزداد يواجه فريق الجمارك الموريتاني

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 08:26 قراءة: 1 د, 3 ث
      
سيواجه شباب بلوزداد الجزائري في كأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم , نادي الجمارك الموريتاني في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة, وذلك إثر القرار الذي أصدرته, مساء الاثنين, محكمة التحكيم الرياضية (التاس) في لوزان, في القضية التي جمعت الفريق الموريتاني بنادي حافيا كوناكري (غينيا).
وجاء في بيان للنادي الموريتاني: "يعلم نادي الجمارك أنصاره بأن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت في لوزان حكمها في القضية التي جمعته بنادي حافيا كوناكري. فقد رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه نادي حافيا بتاريخ 8 أكتوبر 2026, وأيدت قرار لجنة تنظيم مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2026, والذي أقر بوجود حالة القوة القاهرة وأمر بإعادة برمجة مباراة الإياب من الدور التمهيدي الأول.

ويؤكد هذا القرار بشكل نهائي تأهل نادي الجمارك إلى الدور التمهيدي الثاني".
ونشأ الخلاف عن تأجيل مباراة الإياب التي كانت مقررة في الأصل في كوناكري.

وكان نادي الجمارك قد تذرع بعوائق تقنية لتبرير استحالة التنقل واللعب في الموعد المحدد, وهو قرار اعترض عليه النادي الغيني.
وأُعيدت برمجة المباراة في نهاية المطاف وفاز بها الفريق الموريتاني (1-0).

أما في مباراة الذهاب, فكانت قد انتهى اللقاء بالتعادل (2-2) في نواكشوط.
وكان نادي حافيا قد قرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في تأهل نادي الجمارك.
وسيكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قريبا عن مواعيد المواجهة المزدوجة بين شباب بلوزداد ونادي الجمارك.

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