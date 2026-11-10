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زغوان: يوم تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها لصحة الأم والطفل بالفحص

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 16:45 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في إطار الاحتفال بالأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بزغوان، نظّمت الدائرة الصحية بالفحص بمركز الصحة الأساسية السعادة بالفحص، يوما تحسيسيا حول "أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها لصحة الأم والطفل"
وشهدت فعاليات هذااليوم التحسيسي مشاركة 25 امرأة مرضعة، و6 نساء حوامل في أواخر فترة الحمل

ومثّل هذا النشاط فرصة لتعزيز الوعي بفوائد الرضاعة الطبيعية، وتشجيع الأمهات على اعتمادها، إلى جانب التوعية، وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان انطلاقة سليمة ومواصلة ناجحة للرضاعة
يشار الى ان تونس احتفلت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية تحت شعار "الرضاعة الطبيعية في الساعة الذهبية تنفعك وتحمي صغيرك من الدقيقة لولنية "، للتأكيد على أهمية الساعة الأولى من حياة الرضيع ،والبدء المبكر بالرضاعة الطبيعية في تلبية جميع احتياجاته الصحية ،والنفسية ،وحمايته وحماية الأم من العديد من الأمراض والآفات

جدير بالذكر أيضا، أن ادراة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، أكدت في ورقة إعلامية بالمناسبة، أن البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي المباشر بين الأم ورضيعها هما ركيزتان أساسيتان لضمان استمرار الرضاعة،ونجاحها

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