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بنزرت: ملتقى الشركاء الفاعلين بدار الشباب وادي الرومين تحت شعار "شراكة داعمة، مؤسسة فاعلة"

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 47 ث
      
احتضنت دار الشباب وادي الرومين بولاية بنزرت ملتقى الشركاء الفاعلين الذي انتظم بإشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة تحت شعار "شراكة داعمة، مؤسسة فاعلة"
ومثّل هذا الملتقى محطة هامة لتعزيز ثقافة العمل التشاركي بين مختلف الأطراف والمؤسسات والهياكل الرسمية ومكونات المجتمع المدني، والانفتاح على مختلف مكونات المحيط المؤسساتي والجمعياتي، بما يكرس الاهداف المرجوة ،والتطلعات المنتظرة وراء تخطيط المشاريع ،وتأطير الشباب والناشئة، وبالتالي بناء المجتمع السليم

كما مثّل هذا الملتقى فرصة لتبادل الآراء والتصورات، وتشخيص واقع المؤسسة الشبابية ،والوقوف على حاجيات شباب المنطقة ،إلى جانب بحث آفاق التعاون ،وإرساء شراكات عملية قادرة على تحويل الأفكار والمقترحات إلى برامج ومشاريع ميدانية ذات أثر إيجابي
وأكد الحضور من الإطارات العاملة في حقل الشباب ، وممثلي المندوبية الجهوية ،والشركاء ،والفاعلين ،وممثلي المؤسسات والجمعيات ان دُورالشباب ليست مجرد فضاء لممارسة الأنشطة ،بل هي مؤسسة مجتمعية فاعلة لا يكتمل دورها إلا بتكامل الجهود ،وتضافر الشراكات، وما يتحقق على أرض الواقع لفائدة شبابنا ،ومؤسساتنا، ومحيطنا تحت عنوان شراكة داعمة.. مؤسسة فاعلة.. وشباب يصنع المستقبل

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