الكاف: يوم إعلامي حول العناية بالزياتين وتثمين مادة المرجين والتوقي من سل الزيتون

نظمت خلية الإرشاد الفلاحي مؤخرا بالقلعة الخصبة من ولاية الكاف يوما إعلاميا حول" العناية بالزياتين، وتثمين مادة المرجين، والتوقي من سل الزيتون، ومكافحته " لفائدة مجموعة من فلاحي الجهة،وذلك بالتعاون مع قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيةوأكد رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بالمناسبة، أهمية قطاع الزياتين في المنطقة في دفع عجلة التنمية الفلاحية بالجهة باعتباره نقطة ارتكاز تنموي واقتصادي بالجهةوفي مداخلتها ، تناولت منسقة الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف ،عملية تثمين مادة المرجين لتسميد ضيعات الزياتين، ومنافعها الهامة في تخصيب التربة وتحسين مردودية الضيعة ،وتخفيض مصاريف الإنتاجكما تطرق رئيس مكتب حماية النباتات بدائرة الإنتاح النباتي الى موضوع مرض سل الزيتون موضحا أعراضه، وكيفية مكافحته من خلال التعريف بالعوامل المساهمة في انتشاره،والتأكيد على أهمية المراقبة الدورية للزياتين ،والتدخل المبكر قصد التوقي من انتشار المرضيشار الى ان موسم جني وتحويل الزيتون بالكاف افتتح منذ 30 أكتوبر الماضي ليتواصل إلى غاية 28 من شهر فيفري 2027، وسط توقعات بصابة تناهز 11520 طن من الزيتون، أي ما يعادل حوالي 2304 طن من زيت الزيتون الصافي