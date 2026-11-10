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قفصة: إجراء أول عمليتين جراحيتين بتقنية المنظار بالمستشفى الجهوي بالمتلوي

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 07:43 قراءة: 0 د, 51 ث
      
في خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الجراحية، شهد المستشفى الجهوي بالمتلوي من ولاية قفصة ، يوم الاثنين إجراء أول عمليتين جراحيتين بتقنية المنظار، بما يعزز قدرات المؤسسة على توفير خدمات طبية حديثة والارتقاء بجودة التكفل بالمرضى
وتتيح هذه التقنية تقليص حجم التدخل الجراحي ،والحد من آلام ما بعد العملية، فضلاً عن تسريع فترة التعافي، وفقاً لطبيعة الحالة المرضية

ويأتي هذا الإنجاز بفضل تضافر جهود الإطار الطبي وشبه الطبي والإداري، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على تطوير خدماتها الصحية ،وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتقريب الخدمات العلاجية من متساكني الجهة، وخاصة في مجال التدخلات الجراحية المتطورة


يشار الى ان المستشفى الجهوي بالمتلوي،نظّم بالتنسيق مع مصلحة الخدمات العلاجية والتكوين، يوم السبت الفارط حصة تكوينية نظرية وتطبيقية تخلّلتها عملية محاكاة حول استعمال جهاز المنظار الجراحي (Colonne de cœlioscopie)
وأمّن هذه الحصة الدكتور جاسر الرشيدي، طبيب استشفائي جامعي مختص في الجراحة بالمستشفى العسكري بتونس، وذلك إثر اقتناء إدارة المستشفى تجهيزات داعمة ومكمّلة لجهاز المنظارالجراحي، بما من شأنه تعزيز جاهزية المؤسسة لتطوير هذا الاختصاص

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