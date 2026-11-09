التونسي يوسف بن عثمان في القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة لسنة 2026

تم اختيار الترجمة العربية للكتاب المرجعي "ابن الهيثم: انبثاق الحداثة الكلاسيكية"، التي أنجزها التونسي يوسف بن عثمان، ضمن القائمة القصيرة للمترشحين للدورة التاسعة عشرة من جائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة لسنة 2026، والتي تضم خمسة مراجع مترجمة من الفرنسية وإليها."ابن الهيثم: انبثاق الحداثة الكلاسيكية" هو مؤلف أكاديمي صدر في أوت 2025، عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في طبعة تضم 464 صفحة، وذلك ضمن سلسلة "ترجمان"، وهو أحد أعمال مؤرخ العلوم رشدي راشد.وقد صدرت النسخة الأصلية من المؤلف باللغة الفرنسية يوم 8 ديسمبر 2021، في طبعة تضم 420 صفحة، صادرة عن منشورات "هيرمان" بفرنسا. ويُتوج هذا الكتاب أكثر من أربعين عاما من البحث والتحليل النقدي لمخطوطات ابن الهيثم (الحسن بن الهيثم، المولود بالبصرة حوالي سنة 965 والمتوفى بالقاهرة بعد سنة 1040)، الذي يُعد أبا لعلم البصريات الحديث ورائدا للمنهج العلمي التجريبي. ويسلط المؤلف الضوء على الإسهام الحاسم للفكر العلمي العربي في نشأة الحداثة الكلاسيكية الغربية.يوسف بن عثمان، صاحب هذه الترجمة، هو أستاذ الفلسفة الحديثة وتاريخ العلوم بجامعة تونس المنار، وقد تولى رئاسة هذه الجامعة من سنة 2014 إلى سنة 2020، ويشغل حاليا خطة مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (السيراس). وتتناول أعماله في مجال الترجمة، بالخصوص، مؤلفات علمية وفلسفية مرجعية، وقد تُوج مؤخرا بالوسام الوطني للاستحقاق في قطاع التربية والعلم.وضمن جائزة ابن خلدون سينغور، ينافس يوسف بن عثمان في صنف الترجمة من الفرنسية إلى العربية، الذي يجمع كلا من اللبناني غازي برو عن ترجمته لكتاب "وحيد القرن الذهبي"، والمغربي سفيان بلحاج عن كتاب "تحت الخيمة"، والفرنسي "جساس الأغبري/ Jassas Al Aghbari " عن رواية "تحت قبة سقطرى".أما في صنف الترجمة من العربية إلى الفرنسية، فقد انفرد المغربي محمد الدخيسي بالترشح عن عمله على نص من القرن الثامن عشر بعنوان "الإكسير في فكاك الأسير" وترجمه للفرنسية بعنوان " Récit d'ambassade: L'elixir dans la libération des captifs d'Ibn 'Uthman al-Maknasi (1779-1780)"وقد اختارت لجنة التحكيم الدولية، التي ترأستها هناء صبحي وضمت في عضويتها، من بين آخرين، الفيلسوف والجامعي التونسي محمد محجوب، هؤلاء المترشحين الخمسة بعد النظر في 24 ملفا مترشحا.وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف أورو، بتمويل مناصفة بين المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).وجدير بالذكر أن جائزة ابن خلدون-سنغور قد أُحدثت سنة 2007 بمبادرة من المنظمتين، وتُمنح سنويا تكريما للتميز في ترجمة المؤلفات الأدبية وأعمال العلوم الإنسانية بين اللغتين العربية والفرنسية.ومن المقرر الإعلان رسميا عن الفائز بجائزة هذه الدورة يوم الخميس 3 ديسمبر 2026، على الساعة السادسة والنصف مساء، خلال حفل توزيع الجوائز الذي ينتظم بمقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية في باريس.