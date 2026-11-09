مطار تونس قرطاج: أحكام سجنية وخطايا مالية لشبكة دولية لتهريب الكوكايين

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً سجنية تراوحت بين 30 و40 سنة سجناً، مرفوقة بخطايا مالية ضخمة، في حق أفراد شبكة دولية تنشط في تهريب مخدر الكوكايين تتكون من 6 أشخاص من بينهم فتاة .وتفيد اطوار القضية بأن أفراد الشبكة، ومن بينهم فتاة، قد تخصصوا في تهريب كميات هامة من الكوكايين عبر مطار تونس قرطاج الدولي، حيث اعتمدوا أساليب إجرامية خطيرة تعتمد على تجزئة المخدر وتعبئته داخل كبسولات ثم ابتلاعها لإخفائها وتجاوز نقاط التفتيش الحدودية.وقد تمكّنت الوحدات الأمنية المختصة من كشف مخططاتهم وإحباط عمليات التهريب حيث تم ضبطهم قادمين من احدى الدول الاوروبية، ليتم إحالتهم على أنظار القضاء الذي أصدر في حقهم هذه الأحكام الباتة .