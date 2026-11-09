Babnet   Latest update 22:36 Tunis

مطار تونس قرطاج: أحكام سجنية وخطايا مالية لشبكة دولية لتهريب الكوكايين

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 21:33 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً سجنية تراوحت بين 30 و40 سنة سجناً، مرفوقة بخطايا مالية ضخمة، في حق أفراد شبكة دولية تنشط في تهريب مخدر الكوكايين تتكون من 6 أشخاص من بينهم فتاة .


وتفيد اطوار القضية بأن أفراد الشبكة، ومن بينهم فتاة، قد تخصصوا في تهريب كميات هامة من الكوكايين عبر مطار تونس قرطاج الدولي، حيث اعتمدوا أساليب إجرامية خطيرة تعتمد على تجزئة المخدر وتعبئته داخل كبسولات ثم ابتلاعها لإخفائها وتجاوز نقاط التفتيش الحدودية.
وقد تمكّنت الوحدات الأمنية المختصة من كشف مخططاتهم وإحباط عمليات التهريب حيث تم ضبطهم قادمين من احدى الدول الاوروبية، ليتم إحالتهم على أنظار القضاء الذي أصدر في حقهم هذه الأحكام الباتة .

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339404

babnet

كل الأخبار...

22:36 - هيغسيث يقلل من مخاطر عزله وسط تحرك في الكونغرس الأمريكي
22:15 - مجموعة من طلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار في زيارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
22:06 - فرنسا تتهم الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم سيبراني واسع استهدف مئات المتاجر
21:56 - التونسي يوسف بن عثمان في القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة لسنة 2026
21:33 - مطار تونس قرطاج: أحكام سجنية وخطايا مالية لشبكة دولية لتهريب الكوكايين
21:29 - مدينة سوسة تحتضن المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية التونسية لاطباء علم الاجنة يومي 11 و12 ديسمبر 2026
21:25 - العرض الأول للمسرحية العرائسية "بدر العالم" يوم الخميس 12 نوفمبر 2026
21:18 - المنتخب الوطني لكرة القدم - محمد الصادق قديدة يعوض حازم المستوري
21:12 - الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تعلن عن إطلاق خط جوي جديد بين آيسلندا وتونس
21:12 - توزر: الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والاندماج المالي فرصة لمزيد التشجيع على الاقتصاد الأخضر والدائري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 نوفمبر 2026 | 29 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
27°-17
28°-16
30°-19
27°-17
  • Avoirs en devises 24133,1
  • (09/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37190 DT
  • (09/11)
  • 1 $ = 3,01788 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/11)     1164,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/11)   29198 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
1