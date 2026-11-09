المنتخب الوطني لكرة القدم - محمد الصادق قديدة يعوض حازم المستوري

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الاثنين عن توجيه الدعوة الى المهاجم محمد الصادق قديدة لتعويض حازم المستوري المصاب .واوضحت الجامعة ان الفحوصات والكشوفات الطبية التي خضع لها المستوري اثبتت تعرضه لاصابة تمنعه من المشاركة في اللقاءين المقبلين ضد ليبيا يومي 13 و17 نوفمبر الحالي بصفاقس وطرابلس على التوالي لحساب تصفيات امم افريقيا 2027.وسيلتحق قديدة ببقية زملائه صباح الغد لتجرى الحصة المسائية ليوم الثلاثاء بحضور كافة اللاعبين بعد ان اقتصرت الحصة التدريبية الاولى التي دارت اليوم بالملعب الفرعي لملعب الطيب المهيري بصفاقس بحضور 22 لاعبا.كما افادت الجامعة بان المنتخب الليبي سيصل مساء الغد الى مدينة صفاقس حيث سيجري حصتين تدريبيتن قبل المواجهة الاولى المنتظرة يوم الجمعة القادم بملعب الطيب المهيري بصفاقس.يذكر ان المنتخب التونسي يملك حاليا في رصيده نقطتين من تعادلين مع اوغندا وبوتسوانا مقابل نقطة واحدة للمنتخب الليبي.ويتصدر المنتخب الاوغندي، المتاهل اليا الى النهائيات، المجموعة الثامنة برصيد اربع نقاط متقدما بنقطتين على كل من بوتسوانا وتونس.