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الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تعلن عن إطلاق خط جوي جديد بين آيسلندا وتونس

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 21:12 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار اليوم الاثنين عن إطلاق خط جوي جديد بين آيسلندا وتونس ابتداءً من 21 ماي 2027.
وذكرت الجامعة أنه سيتم تسيير رحلة جوية كل عشرة أيام تربط بين العاصمة الآيسلندية ريكيافيك ومطار النفيضة – الحمامات، في خطوة جديدة تعزز الربط الجوي بين البلدين.


وتأتي هذه المبادرة بمبادرة من مهني تونسي (وكالة أسفار منخرطة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار)، بالشراكة مع منظم رحلات سياحية آيسلندي، "بما يفتح أمام الوجهة التونسية آفاقاً جديدة لاستقطاب سوق سياحية من بلدان الشمال الأوروبي، ويؤكد حيوية وكالات الأسفار التونسية وقدرتها على تنويع الأسواق السياحية واستقطاب شرائح جديدة من الحرفاء".


ومن المنتظر أن تحقق هذه الرحلة الجديدة عدة مكاسب للقطاع السياحي التونسي، من أبرزها استقطاب حرفاء جدد من بلدان الشمال الأوروبي إلى الحمامات وسوسة والمناطق المجاورة وتعزيز الحركة السياحية خلال فترتي ما قبل الموسم السياحي وما بعده، إضافة إلى توفير فرص جديدة لوكالات الأسفار المستقبِلة ومختلف المتدخلين في القطاع السياحي

وجددت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، في بلاغها، التأكيد على دعمها لكل المبادرات التي من شأنها تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتطوير تنافسية وكالات الأسفار التونسية على الصعيد الدولي.

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