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الأدب العربي زمن الذكاء الاصطناعي أسئلة الإبداع والهوية: المحور الأساسي لتظاهرة كاف الفنون

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 08:38 قراءة: 1 د, 44 ث
      
بمشاركة أدباء من تونس وعدد من البُلدان العربية، تنتظم الدورة الخامسة من تظاهرة "كاف الفنون" بمدينة الكاف من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، لتهتم أساسا بمحور "الأدب العربي زمن الذكاء الاصطناعي: أسئلة الإبداع والهوية ".


هذه التظاهرة التي تُنظمها المكتبة الجهوية بالكاف تحت اشراف ودعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة، ستستضيف عددا من الأسماء هامة في الساحة الشعرية التونسية والعربية.
ومن تونس سيكون لجمهور التظاهرة موعد مع كل من جميلة الماجري وحافظ محفوظ وفوزية العلوي وعبد الكريم الخالقي وآسيا الشارني والسيد السالك وسندس الرقيق والحبيب المرموش ووحيدة الدلالي زيتونة ومريم العبروقي ووليد السبيعي وصالح الفضلاوي وخالد الجباري وفخر الدين إبراهيم، الى جانب مشاركة الشعراء الجزائريين جمال الدين بن خليفة وجمال فوغالي وصابر بوزيد، أما من ليبيا فستشهد التظاهرة مشاركة الشعراء خالد الدرويش وعبد الحفيظ العابد ويوسف إبراهيم، فضلا عن الشاعرة الفلسطينية نهى عودة والشاعر اليمني مجيب الرحمان الوصابي والشاعر العراقي سمير البياتي والشاعرة الأردنية نور غرايبية.

وتُفتتح التظاهرة بتدشين معرض لوحات تشكيلية للفنان عبد اللطيف الكوساني ومعرض منشورات مبدعي الجهة.
وتنطلق خلال اليوم الأول من التظاهرة أشغال الجلسة العلمية الأولى برئاسة مراد الشابي، وسيتم خلال هذا الجلسة تقديم الورقة العلمية للملتقى من قبل نورالدين بن يمينة، تليها المداخلة العلمية الأولى وعنوانها " الرحلة في القصيدة العربية: التجربة الإنسانية الخالدة في الشعر الجاهلي وبوصلة الأدب العربي زمن الذكاء الاصطناعي" يقدمها عادل الخبوشي، وتليها مداخلة بعنوان "يوتوبيا الذكاء الاصطناعي بين الهوية والإبداع" لإبراهيم بادي من الجزائر.

وتلي الجلسة الأولى، أمسية شعرية تأثثها مُداخلات ضيوف الملتقى الأدبي.
أما يوم 14 نوفمبر فستنطلق فعالياته مع "أصبوحة شعرية" تنتظم بمائدة يوغرطة بقلعة سنان، وتليها زيارة للمكتبة العمومية بقلعة سنان فالمكتبة العمومية منزل سالم أين ستُقام أشغال الجلسة العلمية الثانية برئاسة عادل الخبوشي.
وتضم الجلسة الثانية مداخلتين الأولى يقدمها عبد الحفيظ العابد من ليبيا وتحمل عنوان "الشعريات زمن الذكاء الاصطناعي" والثانية بعنوان" التراث العربي والذكاء الاصطناعي" يقدّمها مجيب الرحمان الوصابي من اليمن
أما اليوم الختامي، 15 نوفمبر فستُقام فعالياته بفضاء المكتبة الجهوية بالكاف أين ستُقام الجلسة العلمية الثالثة برئاسة إبراهيم بادي وستجمع مداخلات لكل من مراد الشابي بعنوان "الهوية والإبداع زمن الذكاء الاصطناعي"، والجزائرية عواطف سليماني بعنوان "جماليات الأدب الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي"، لتُختتم التظاهرة بمجموعة من القراءات الشعرية.

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