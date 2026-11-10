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جامعة سوسة تطلق المجموعة الثانية من برنامج مجاني لتعلم اللغة الصينية

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 08:15 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت جامعة سوسة عن إطلاق المجموعة الثانية من برنامج تكويني مجاني لتعليم اللغة الصينية (الماندرين)، موجه إلى مختلف مكونات الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وإطارات إدارية، وذلك لتمكين المشاركين من اكتساب مهارات اللغة والاستعداد لاجتياز اختبار الكفاءة الدولي في اللغة الصينية (HSK).


ويهدف البرنامج إلى إعداد المشاركين لاجتياز اختبار HSK، الذي يمثل شهادة دولية معتمدة لإثبات الكفاءة في اللغة الصينية بما يتيح لهم تعزيز مؤهلاتهم اللغوية وتوسيع فرصهم الأكاديمية والمهنية.


وتقدم الدروس مجانا مع تحديد عدد المشاركين واشتراط التسجيل المسبق عبر استمارة إلكترونية خصصتها الجامعة للغرض.


ويندرج هذا البرنامج في إطار دعم التكوين اللغوي والانفتاح على الثقافات الأجنبية وتعزيز قدرات أفراد الأسرة الجامعية.

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