تونس تشارك في ثلاثة معارض دولية كبرى بألمانيا خلال شهر نوفمبر 2026
تشارك تونس خلال شهر نوفمبر الجاري في ثلاثة معارض دولية كبرى تحتضنها عدد من المدن الألمانية وذلك في اطار انفتاحها على
الأسواق العالمية وتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي
وتهدف هذه المشاركة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى التعريف
بالخبرات والابتكارات التونسية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة التونسية الألمانية ومع الدول الأخرى.
وسينتظم بمدينة ميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر المعرض الدولي للالكترونيات والمكونات الالكترونية والتكنولوجيات المتقدمة
وبمدينة دوسلدورف من 16 الى 19 نوفمبر المعرض الدولي للمعدات والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات والحلول الصحية المبتكرة
وبمدينة فرانكفورت من 17 الى 19 نوفمبر المعرض الدولي للمكونات الغذائية والمنتجات الطبيعية والصحية والابتكارات في الصناعات الغذائية
الأسواق العالمية وتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي
وتهدف هذه المشاركة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى التعريف
بالخبرات والابتكارات التونسية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة التونسية الألمانية ومع الدول الأخرى.
وسينتظم بمدينة ميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر المعرض الدولي للالكترونيات والمكونات الالكترونية والتكنولوجيات المتقدمة
وبمدينة دوسلدورف من 16 الى 19 نوفمبر المعرض الدولي للمعدات والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات والحلول الصحية المبتكرة
وبمدينة فرانكفورت من 17 الى 19 نوفمبر المعرض الدولي للمكونات الغذائية والمنتجات الطبيعية والصحية والابتكارات في الصناعات الغذائية
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