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تونس تشارك في ثلاثة معارض دولية كبرى بألمانيا خلال شهر نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 23:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تشارك تونس خلال شهر نوفمبر الجاري في ثلاثة معارض دولية كبرى تحتضنها عدد من المدن الألمانية وذلك في اطار انفتاحها على 
الأسواق العالمية وتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي 


 وتهدف هذه المشاركة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى التعريف

بالخبرات والابتكارات التونسية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة التونسية الألمانية ومع الدول الأخرى.
   وسينتظم بمدينة ميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر المعرض الدولي للالكترونيات والمكونات الالكترونية والتكنولوجيات المتقدمة   

وبمدينة دوسلدورف من 16 الى 19 نوفمبر المعرض الدولي للمعدات والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات والحلول الصحية المبتكرة
وبمدينة فرانكفورت من 17 الى 19 نوفمبر المعرض الدولي للمكونات الغذائية والمنتجات الطبيعية والصحية والابتكارات في الصناعات الغذائية   

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