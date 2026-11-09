تونس تشارك في ثلاثة معارض دولية كبرى بألمانيا خلال شهر نوفمبر 2026

تشارك تونس خلال شهر نوفمبر الجاري في ثلاثة معارض دولية كبرى تحتضنها عدد من المدن الألمانية وذلك في اطار انفتاحها علىالأسواق العالمية وتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري على المستوى الدوليوتهدف هذه المشاركة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى التعريفبالخبرات والابتكارات التونسية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة التونسية الألمانية ومع الدول الأخرى.وسينتظم بمدينة ميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر المعرض الدولي للالكترونيات والمكونات الالكترونية والتكنولوجيات المتقدمةوبمدينة دوسلدورف من 16 الى 19 نوفمبر المعرض الدولي للمعدات والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات والحلول الصحية المبتكرةوبمدينة فرانكفورت من 17 الى 19 نوفمبر المعرض الدولي للمكونات الغذائية والمنتجات الطبيعية والصحية والابتكارات في الصناعات الغذائية