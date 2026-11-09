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مدينة سوسة تحتضن المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية التونسية لاطباء علم الاجنة يومي 11 و12 ديسمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 21:29 قراءة: 0 د, 41 ث
      
 تحتضن مدينة سوسة يومي 11 و12 ديسمبر المقبل المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية التونسية لأطباء علم الاجنة 
.ويشارك في المؤتمر مختصون وخبراء في مجال علم الأجنة والمساعدة الطبية على الإنجاب.

ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث المستجدات والتطورات العلمية والتقنية في مجال علم الأجنة وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، إلى جانب تسليط الضوء على الابتكارات الحديثة ومناقشة التحديات التي تواجه الممارسة المهنية في هذا المجال
كما يمثل المؤتمر مناسبة لتعزيز التواصل وتبادل التجارب بين الأطباء والخبراء فضلا عن مواكبة التطورات العلمية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المتعلقة بالإنجاب

الجمعية التونسية لاطباء علم الاجنة هي جمعية علمية مهنية  تختص بمجال المساعدة على الإنجاب و أطفال الأنابيب وعلاج العقم
 وتعمل الجمعية على تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية في مجال طب الأجنة وبيولوجيا الإنجاب ومواكبة التطورات التكنولوجية

    الحديثة في مخابر المساعدة على الإنجاب وتطوير جودة الرعاية الطبية

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